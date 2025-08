Szovjet katonák költöztek be a csabai kúriába

Opauszki Zoltán, Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka most közösségi oldalán fedte fel, hogyan is nézett ki a patináns épület egykor és most. A képeken láthatjuk a kúria főhomlokzatát 1951-ben, a tornác és a portikusz beépítése előtt, a hátsó homlokzatot, és láthatjuk mai, fénypompával díszített állapotában is.

Az új épület átadása után Lenkefi Zoltán, Blattner Géza-díjas díszlet- és bábtervező művésszel, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatójával beszélgettünk.