Figyelem, gamerek! Ezek a játékok érkeznek PS5-re!

Összegyűjtöttünk néhány játékot, amelyek hamarosan, néhány hónapon belül érkeznek, hogy a gamerek örömére új élményekkel gazdagítsák a repertoárt, de akad olyan is köztük, amely bár csak egy év múlva debütál, már most hatalmas hype övezi! Az új Ps5 játékok már most felrobbantják a netet!

Az új Ps5 játékok - tűkön ülve várnak a gamerek

Ghost of Yotei

Japán északi szélén egy új harcos emelkedik fel. 1603-ban Acu útnak indul a Yōtei-hegyet övező vidék hullámzó füvű pusztáin, havas tundráin és váratlan veszélyein keresztül.

Megjelenés dátuma: 2025. október 2.

Marathon

A Tau Ceti IV titokzatos és vérszomjas világában, ahol az elhagyatott Marathon hajó sötétlik egy elveszett kolónia felett, a rivális frakciók Runnereket bérelnek fel a megmaradt nyersanyagokért versengve. Kevesen élik túl az utazást, de a hajsza nem áll meg.

Megjelenés dátuma: 2025. szeptember 23.

Borderlands 4

Indítsd újra az ellenállást, pusztítsd a mechanikus szörnyetegeket egy izgalmas szóló vagy kooperatív kalandban.

Megjelenés dátuma: 2025. szeptember 12.

Ninja Gaiden 4

A régóta várt folytatásban vadonatúj főszereplő mutatkozik be Yakumo, egy tehetséges fiatal nindzsa személyében, akinek sorsa összefonódik a legendás Ryu Hayabusával.

Megjelenés dátuma: 2025. október 21.

Resident Evil Requiem

A technológiai fejlődés a fejlesztőcsapat mély tapasztalatával kombinálva egy gazdag karakterekkel és minden eddiginél magával ragadóbb játékmenettel rendelkező történetben párosul.

Megjelenés dátuma: 2026. február 27.

GTA VI

Jason és Lucia mindig is tudták, hogy eleve hátrányból indulnak. De amikor egy könnyűnek tűnő meló balul sül el, Amerika legnaposabb helyének legsötétebb oldalán találják magukat — egy egész Leonida államot átszövő bűnszövetkezet közepén. Ha túl akarják élni, jobban kell bízniuk egymásban, mint valaha - közölte a playstation.com.

Megjelenés dátuma: 2026.május 26.

Summer Game Fest újdonságai

A Summer Game Fest egy éves online videojáték-bemutató esemény, ahol a fejlesztők és kiadók új játékokat, frissítéseket és híreket mutatnak be a közönségnek.