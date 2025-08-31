augusztus 31., vasárnap

Kisbusz

1 órája

Négy keréken érkezett a meglepetés - galériával

Címkék#Békés megye#gyermek#intézmény#kisbusz#iskola

Egy vadonatúj, 9 fős Opel kisbusz szolgálja ezentúl a gyermekek szállítását a kötelező iskolába járás biztosítása érdekében, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, Békésen – közölte Facebook-oldalán Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Papp Gábor

Mint írta, tiszteletre méltó az a munka és összefogás, amit az intézmény munkatársai és a szülők nap mint nap végeznek a gyermekekért.

Megérkezett az új kisbusz. Fotó: Jenei Péter

– Korábbi látogatásaim alkalmával többször egyeztettünk az intézmény fejlesztési igényeiről és ezen megbeszélések egyik eredménye az autóval már kézzelfoghatóvá is vált. További jó hírek is érkezőben vannak – tette hozzá. – A beruházás is jól mutatja, mennyire kiváló az együttműködés a Gyulai Tankerületi Központtal és hogy közös, elsődleges célunk a megfelelő körülmények biztosítása minden intézmény számára.

A kisbusz szolgálja ezentúl a gyermekek szállítását

Fotók: Jenei Péter

 

 

 

