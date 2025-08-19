Ebben a hivatalban változásokra számíthatunk

Nyári igazgatási szünetet tart augusztus 18. (hétfő) és 2025. augusztus 22. (péntek) között a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal. Szünetel az ügyfélfogadás.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatalban az ügyfélfogadás a nyári igazgatási szünetbenaugusztus 22-én (péntek) 8 órától 12 óráig a hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézés tekintetében teljes körűen történik. A TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. ügyfélfogadási rendje változatlan, így augusztus 21. (csütörtök) várják az ügyfeleket a megszokott 8.30-10.30 közötti időpontban. Augusztus 22. (péntek) a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal települési ügysegédje 08.00-10.00 között várja az ügyfeleket – írták meg a Csanádapáca honlapján.