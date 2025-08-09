augusztus 9., szombat

47 perce

Fontos változás történt a városi tűzoltóságnál

Immár új elnök vezeti a város tűzoltók egyesületét.

Vincze Attila

A hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület elnöki tisztségét Kissné Csalah Anita vette át Márjalaki Józseftől. Kiemelte, köszönet illeti Márjalaki Józsefet az elmúlt években végzett áldozatos, közösségépítő munkájáért, elkötelezettsége példaértékű volt a város biztonságáért és az önkéntes tűzoltó hagyományok megőrzéséért. Továbbá gratulált Kissné Csalah Anitának a megbízatáshoz, munkájához sok erőt, kitartást kívánt.

 

 

