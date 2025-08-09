Váltás
47 perce
Fontos változás történt a városi tűzoltóságnál
Immár új elnök vezeti a város tűzoltók egyesületét.
A hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület elnöki tisztségét Kissné Csalah Anita vette át Márjalaki Józseftől. Kiemelte, köszönet illeti Márjalaki Józsefet az elmúlt években végzett áldozatos, közösségépítő munkájáért, elkötelezettsége példaértékű volt a város biztonságáért és az önkéntes tűzoltó hagyományok megőrzéséért. Továbbá gratulált Kissné Csalah Anitának a megbízatáshoz, munkájához sok erőt, kitartást kívánt.
Ezt ne hagyja ki!Boglárka
54 perce
Édesapák fogtak össze a leukémiás kislányért, de a steril szobára még mindig gyűjtenek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre