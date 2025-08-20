augusztus 20., szerda

István névnap

18°
+32
+14
1 órája

A kutyásoknak ez a borzalmak estéje – ezekre figyelj és nem omlik össze kedvenced

Címkék#Seres Zoltán#kutya#tűzijáték#Orpheus Állatvédő Egyesület

A szakértők elmondták, mit tehetünk kis kedvenceink biztonsága, lelki nyugalma érdekében. Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.

dr. Nagy Szilvia

Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint augusztus 20-án sok kutya és macska rémülten menekül el otthonról, sőt félelmükben akár támadóvá is válhatnak. Seres Zoltán, az egyesület vezetője azt javasolja, hogy a gazdák a tűzijáték idején biztosítsanak kedvencüknek zárt, zajtól védett helyet. Elővigyázatossággal megelőzhetjük, hogy a háziállatok kóbor állatokká váljanak; ez is a felelős állattartás egyik alapja. 

Négy hasznos tanács a tűzijáték idejére a szakemberektől
A tűzijáték komoly riadalmat kelt a legtöbb kutyában.
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Négy hasznos tanács a tűzijáték idejére a szakemberektől

Az ünnepi tűzijátékok sok házi kedvenc számára rémisztő élményt jelentenek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület a gazdik figyelmébe ajánlja a következőket:

  • Ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még a nyugodt állatokban is.
  • Tartsuk otthon a kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.
  • Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége, ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.
  • Ha mégis elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 kilométeres körzetben végezzük, mert az ijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.

– Felelős állattartóként apró lépésekkel megelőzhetik a bajt az állattartók – fogalmazott Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

Nagyban készülnek a tűzijátékra Csabán

Nagyban készül a békési vármegyeszékhely szerdára, az államalapítás ünnepére. A szakemberek hétfőn telepítették az augusztus 20-ai békéscsabai tűzijáték elemeit, és számos érdekességet osztottak meg: milyen magasra lövik a bombákat, és azok mekkora gömböt bontanak.

 

 

