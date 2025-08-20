1 órája
A kutyásoknak ez a borzalmak estéje – ezekre figyelj és nem omlik össze kedvenced
A szakértők elmondták, mit tehetünk kis kedvenceink biztonsága, lelki nyugalma érdekében. Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint augusztus 20-án sok kutya és macska rémülten menekül el otthonról, sőt félelmükben akár támadóvá is válhatnak. Seres Zoltán, az egyesület vezetője azt javasolja, hogy a gazdák a tűzijáték idején biztosítsanak kedvencüknek zárt, zajtól védett helyet. Elővigyázatossággal megelőzhetjük, hogy a háziállatok kóbor állatokká váljanak; ez is a felelős állattartás egyik alapja.
Négy hasznos tanács a tűzijáték idejére a szakemberektől
Az ünnepi tűzijátékok sok házi kedvenc számára rémisztő élményt jelentenek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület a gazdik figyelmébe ajánlja a következőket:
- Ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még a nyugodt állatokban is.
- Tartsuk otthon a kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.
- Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége, ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.
- Ha mégis elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 kilométeres körzetben végezzük, mert az ijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.
– Felelős állattartóként apró lépésekkel megelőzhetik a bajt az állattartók – fogalmazott Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.
