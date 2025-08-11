Pusztított a tűz Jaminában, és lopott számilliós autóra bukkantak a rendőrök

Tűz ütött ki egy Jaminai ház melléképületében.

A tűzben a tetőszerkezet teljesen leégett. Forrás: beol.hu

Tűzeset Jaminában: a családi házra is átterjedtek a lángok – videóval

Mint korábban megírtuk, hétfőn a déli órákban kigyulladt egy melléképület Békéscsabán. Úgy tudjuk, a tűz a családi házra is átterjedt.

Brutális gyilkosság: bíróság elé kerül a férfi

Döbbenetes, megrázó gyilkosság történt. A férfi különös kegyetlenséggel halálra késelt egy fiatal nőt egy italboltban, több mint félszázszor szúrt egészen megdöbbentő okokból.

A férfi halálra késelte a fiatal nőt, a tragédia megrázta a várost.

Sehol nem talált este állatorvost, maga mentette meg kedvence életét

Ismerős az az érzés, amikor beteg egy imádott állatod, és az ördöggel is lepaktálnál, hogy csak élje túl, és gyógyuljon meg? Este nyolc óra körül következett be az, ami a lótartók egyik legnagyobb rémálma: a kólika. Ilyenkor pedig állatorvost a földkerekségen sem találsz, írta Csibész tulajdonosa.

Kólika kínozta Csibészt, állatorvos híján Vanda maga gyógyította. Fotó: Fekete Tanya/Facebook

Százmilliós, Szlovákiában megfújt Porschét fogtak a gyulai rendőrök

A gyulai rendőrök találták meg azt a nagy értékű sportkocsit, amit Szlovákiából loptak el nem sokkal korábban. A Porsche utasai tagadták, hogy tudtak volna arról, hogy a kocsi lopott.

Hogy a lopott Porsche gyönyörű, az nem vitás: hála a gyulai rendőröknek, nem juttt célba a járgány. Forrás: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten

Drámai napok elé néz a békési megyeszékhely. Miközben kánikula tombol, otthoni hűsölésre nem lesz lehetőség, nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó is. Előre tervezett áramszünet várható Békéscsaba számos helyszínén a következő napokban.

Drámai napok jönnek, áramszünet lesz Békéscsaba egyes részein. Illusztráció: Shutterstock





















