augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

2 órája

Pusztított a tűz Jaminában, és lopott számilliós autóra bukkantak a rendőrök

Címkék#jaminai#ház#rendőr

Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 11-én.

Beol.hu

Tűz ütött ki egy Jaminai ház melléképületében.

tűzeset
A tűzben a tetőszerkezet teljesen leégett. Forrás: beol.hu

Tűzeset Jaminában: a családi házra is átterjedtek a lángok – videóval

Mint korábban megírtuk, hétfőn a déli órákban kigyulladt egy melléképület Békéscsabán. Úgy tudjuk, a tűz a családi házra is átterjedt.

Brutális gyilkosság: bíróság elé kerül a férfi

Döbbenetes, megrázó gyilkosság történt. A férfi különös kegyetlenséggel halálra késelt egy fiatal nőt egy italboltban, több mint félszázszor szúrt egészen megdöbbentő okokból.

A férfi halálra késelte a fiatal nőt, a tragédia megrázta a várost.

Sehol nem talált este állatorvost, maga mentette meg kedvence életét

Ismerős az az érzés, amikor beteg egy imádott állatod, és az ördöggel is lepaktálnál, hogy csak élje túl, és gyógyuljon meg? Este nyolc óra körül következett be az, ami a lótartók egyik legnagyobb rémálma: a kólika. Ilyenkor pedig állatorvost a földkerekségen sem találsz, írta Csibész tulajdonosa.

Kólika kínozta Csibészt, állatorvos híján Vanda maga gyógyította. Fotó: Fekete Tanya/Facebook

Százmilliós, Szlovákiában megfújt Porschét fogtak a gyulai rendőrök

A gyulai rendőrök találták meg azt a nagy értékű sportkocsit, amit Szlovákiából loptak el nem sokkal korábban. A Porsche utasai tagadták, hogy tudtak volna arról, hogy a kocsi lopott.

Szlovákiában lopott Porsche akadt fenn egy gyulai ellenőrzésen.
Hogy a lopott Porsche gyönyörű, az nem vitás: hála a gyulai rendőröknek, nem juttt célba a járgány. Forrás: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten

Drámai napok elé néz a békési megyeszékhely. Miközben kánikula tombol, otthoni hűsölésre nem lesz lehetőség, nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó is. Előre tervezett áramszünet várható Békéscsaba számos helyszínén a következő napokban.

Drámai napok jönnek, áramszünet lesz Békéscsaba egyes részein. Illusztráció: Shutterstock



 








 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu