2 órája
Pusztított a tűz Jaminában, és lopott számilliós autóra bukkantak a rendőrök
Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 11-én.
Tűz ütött ki egy Jaminai ház melléképületében.
Tűzeset Jaminában: a családi házra is átterjedtek a lángok – videóval
Mint korábban megírtuk, hétfőn a déli órákban kigyulladt egy melléképület Békéscsabán. Úgy tudjuk, a tűz a családi házra is átterjedt.
Brutális gyilkosság: bíróság elé kerül a férfi
Döbbenetes, megrázó gyilkosság történt. A férfi különös kegyetlenséggel halálra késelt egy fiatal nőt egy italboltban, több mint félszázszor szúrt egészen megdöbbentő okokból.
Sehol nem talált este állatorvost, maga mentette meg kedvence életét
Ismerős az az érzés, amikor beteg egy imádott állatod, és az ördöggel is lepaktálnál, hogy csak élje túl, és gyógyuljon meg? Este nyolc óra körül következett be az, ami a lótartók egyik legnagyobb rémálma: a kólika. Ilyenkor pedig állatorvost a földkerekségen sem találsz, írta Csibész tulajdonosa.
Százmilliós, Szlovákiában megfújt Porschét fogtak a gyulai rendőrök
A gyulai rendőrök találták meg azt a nagy értékű sportkocsit, amit Szlovákiából loptak el nem sokkal korábban. A Porsche utasai tagadták, hogy tudtak volna arról, hogy a kocsi lopott.
Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten
Drámai napok elé néz a békési megyeszékhely. Miközben kánikula tombol, otthoni hűsölésre nem lesz lehetőség, nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó is. Előre tervezett áramszünet várható Békéscsaba számos helyszínén a következő napokban.