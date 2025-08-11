Különleges tuningautók gyűltek össze az MTC Tuning Show-n - galériával

Szarka Dániel főszervező elmondta, az MTC Tuningshow-ra az ország minden tájáról, illetve Erdélyből is érkeztek tuningautók. Egy erdélyi autós több mint 600 kilométert vezetett, hogy ott lehessen a rendezvényen.

Remek hangulat és különleges tuningautók érkeztek a találkozóra. Fotó: Cserven Roland

A tuningautók találkozója különleges környezetben zajlott

A békéscsabai programot a kötetlen beszélgetések mellett felnikitartó verseny, gumidobáló verseny, kipufogóhangnyomás-mérés, autós limbó egyaránt színesítette a Gabonamúzeumnál. Az eseményre összesen 700-800-an látogattak ki. A zenét Dj Hlásznyik szolgáltatta.