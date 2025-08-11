1 órája
Különleges tuningautók gyűltek össze az MTC Tuning Show-n - galériával
Ötödik alkalommal rendezték meg az MTC Tuning Show-t szombaton Békéscsabán, a Gabonamúzeumnál. A kiváló hangulatú eseményre mintegy 180 tuningautó érkezett.
Szarka Dániel főszervező elmondta, az MTC Tuningshow-ra az ország minden tájáról, illetve Erdélyből is érkeztek tuningautók. Egy erdélyi autós több mint 600 kilométert vezetett, hogy ott lehessen a rendezvényen.
A tuningautók találkozója különleges környezetben zajlott
A békéscsabai programot a kötetlen beszélgetések mellett felnikitartó verseny, gumidobáló verseny, kipufogóhangnyomás-mérés, autós limbó egyaránt színesítette a Gabonamúzeumnál. Az eseményre összesen 700-800-an látogattak ki. A zenét Dj Hlásznyik szolgáltatta.
Különleges tuningautók találkozójaFotók: Cserven Roland
A történet pedig itt még nem ér véget, hiszen augusztus 30-án Szabadkígyóson, a kastélynál következik az exkluzív Euphoria Castle Meet.
