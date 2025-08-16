augusztus 16., szombat

Zelenszkij békülékeny hangnemben reagált a csúcstalálkozóra

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő is értékelte az alaszkai csúcstalálkozót. Elhangzott, Trump és Putyin egyeztetését követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Beol.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra – olvasható a Magyar Nemzet Trump és Putyin tárgyalását elemző cikkében.

Trump és Putyin tárgyalt a háború lezárásáról
Tárgyalt egymással Trump és Putyin, de messze még a vége Forrás: AFP

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg. Hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban. Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a mostani egyeztetés valójában nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek egyik fő témája Ukrajna volt.

Trump és Putyin találkozott, de messze még a béke

– Ez a folyamat még csak a kezdőrúgás. Trump és Putyin találkozott, ami önmagában fontos, de a béke még messze van – hívta fel a figyelmet. A szakértő szerint a következő hónapokban sor kerülhet több két- és háromoldalú egyeztetésre, akár Minszkben is, de az ukrán fél számára kényszer a békülékenyebb hangnem. Mindketten  egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat, és Trump politikai mozgásterét is korlátozza az idő. Mandátuma 2029 januárjáig tart, míg Putyin és Hszi Csin-ping hatalmát nem korlátozza időbeli ciklus.

– A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ültek. A részletekről és a kompromisszumokról hosszú, bonyolult egyeztetések döntenek majd – foglalta össze a helyzetet Kiszelly Zoltán.

 

 

