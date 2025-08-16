55 perce
Hazánknak továbbra is a béke a legfontosabb
Az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról volt szó a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában.
Tóth Tamás Antal vendégei Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója kapcsán Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak. Előbbi hangsúlyozta, ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket. Fekete Rajmund mindehhez hozzátette, Trump üzletemberi attitűdje alapvetően különbözteti meg más politikusoktól.
– Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett – olvasható a a szakértő véleménye A Magyar Nemzet beszélgetés összegzését taglaló cikkében.
Trump és Putyin találkozója új irányt jelölhet ki
A magyar érdek kapcsán mindkét elemző egyetértett: Magyarországnak a béke a legfontosabb. Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog – fogalmaztak.
Az alaszkai csúcstalálkozó tehát új irányt jelölhet ki: az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése akár minden mást – Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is – felülírhat, ami ismét bebizonyítja: Európa sorsáról Európán kívül döntenek.