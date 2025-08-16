augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elemzés

55 perce

Hazánknak továbbra is a béke a legfontosabb

Címkék#Európa#NATO#Trump#csúcstalálkozó#Putyin

Az alaszkai Trump–Putyin-találkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról volt szó a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában.

Beol.hu

Tóth Tamás Antal vendégei Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója kapcsán Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak. Előbbi hangsúlyozta, ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket. Fekete Rajmund mindehhez hozzátette, Trump üzletemberi attitűdje alapvetően különbözteti meg más politikusoktól.

Trump és Putyin csúcstalálkozó: Európa sorsáról Európán kívül döntenek
A Trump és Putyin találkozó legfontosabb üzenete között volt a magyar álláspont is Forrás: AFP

– Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett – olvasható a a szakértő véleménye A Magyar Nemzet beszélgetés összegzését taglaló cikkében.

Trump és Putyin találkozója új irányt jelölhet ki

A magyar érdek kapcsán mindkét elemző egyetértett: Magyarországnak a béke a legfontosabb. Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog – fogalmaztak.

Az alaszkai csúcstalálkozó tehát új irányt jelölhet ki: az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése akár minden  mást – Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is – felülírhat, ami ismét bebizonyítja: Európa sorsáról Európán kívül döntenek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu