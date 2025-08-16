Az első lépés lehet a béke felé az alaszkai csúcstalálkozó

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castel biztonságpolitikai tanácsadóval, aki hangsúlyozta, irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon.

Trump és Putyin találkozása egy hosszú folyamat első lépése Forrás: AFP

– Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg – fogalmazott a Magyar Nemzet témát feldolgozó cikkében. A szakértő szerint a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. „Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.

Trump és Putyin találkozója megmutatta, Európa nem tényező a folyamatban

– Maga a tény, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma. Ez kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé, és én azt hiszem, ez a dolog realista perspektívája – összegzett Castel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa nem tényező a folyamatban.

További egyeztetések következnek

A szakértő emlékeztetett: Trump a csúcstalálkozó után jelezte, hogy egyeztetni fog a NATO főtitkárral és Volodimir Zelenszkijjel, de Castel szerint ebben is van egy alapvető ellentmondás. „Egyrészt elvárjuk Trump elnöktől, hogy ott abban a pillanatban három óra alatt megtalálja a gyilkost, mint Derrick. Ugyanakkor azt is elvárjuk tőle, hogy semmilyen döntést ne hozzon egyedül, és mindenben kérje ki a szövetségesek véleményét. Most a két dolog ellentmondásban áll egymással.”

Castel nem köntörfalazott, szerinte szinte az összes mérce szerint Ukrajna elveszítette ezt a háborút. Emlékeztetett, Oroszország célja nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása – és ezt elérte.