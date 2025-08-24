Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek

Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek sokan.

Hevesi Mónika és Szokodi Szabolcs: a pár öt gyermeke maradt árván, a tragédia leírhatatlan. Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

Ahogy arról korábban írtunk, a családban nevelkedik a 13 éves nagylány, Noémi, a 9 éves Szabolcs, az öt éves Dániel mellett a legkisebbek, a 3 éves iker fiúk, Soma és Bence. Róluk és erről a nagyon kegyetlen helyzetről kellett az apának gondoskodnia.

Újabb szörnyű tragédia a családban

A gyász feldolgozása nagyon nehéz folyamat felnőttnek, gyermeknek egyaránt. Ebben az orosházi családban azonban szombaton újabb szörnyű tragédia történt. Az apa is elhunyt váratlanul, erről testvére tett közzé egy bejegyzést.

Testvérem, Szabolcs súlyos agyvérzés következtében került kórházba, ahol nem tudtak rajta segíteni. Szombat délelőtt agyhalottnak nyilvánították, délután még volt lehetőségem elbúcsúzni tőle. Este pedig szerveit, amelyek működőképesek voltak, eltávolították, hogy mások életét megmenthessék.

Árván maradtak a gyerekek

Párja alig egy hónapja hunyt el, így a gyerekek árván maradtak. Számukra már indult gyűjtés, ami az ő jövőjüket és biztonságukat szolgálja.

– Most külön szeretném kérni a segítségeteket, hogy Szabolcs temetésének költségeit méltó módon fedezni tudjuk és párja mellett békére leljen – írta Szokodi Szilvia, az elhunyt apa testvére a közösségi oldalon.

Aki hozzájárulna, bármilyen összeg is hatalmas segítség. Kedvezményezett neve: Szokodi Szilvia. Számlaszám: 11773487-01034121

Közlemény: Adomány temetésre