1 órája
Felfoghatatlan tragédia a vármegyében – öt gyermek maradt szülők nélkül
Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. A váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb tragédia érte a gyerekeket. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 24-én.
Öt félárván maradt gyermek sorsáért aggódtak a segítő szándékú emberek az elmúlt hetekben. Az orosházi családban ugyanis tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is.
Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek
Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek.
Kitörte a villanyoszlopot az ittas autós, a fél falu áram nélkül maradt
Baleset miatt ment el az áram szombaton este a településen. Egy autós villanyoszlopnak hajtott, ami kitört, így részleges áramszünet volt éjjel.
Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy szombaton este 10 óra magasságában Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.
Motoroshad gurult át Békésen: látványos fotókon és videón a felvonulás
Látványos motoros felvonulást tartottak szombaton a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a megye névadó városában, a Madzagfalvi Napok részeként. A motoros felvonuláson mintegy 150-200 motoros vett részt.
Forrás Zoltán, a baráti kör elnöke elmondta, igyekeznek hozzájárulni a Madzagfalvi Napok programjaihoz.
Meghoztuk a Wellhello szenzációs koncertjének képeit
Folytatódott a sztárok fellépésének sora Békésen. A Madzagfalvi Napok szombat estéjén óriási sikerű koncertet adott a Wellhello. Itt vannak a buli képei.
Elképesztő tömeg, remek hangulat és persze óriási slágerek jellemezték a Madzagfalvi Napok szombat esti sztárfellépője, a Wellhello koncertjét. Flour Tomiék elképesztően nagy bulit csaptak, ahogy a közönség is kitett magáért. Dzsúdló péntek esti fellépése után sokan azt hitték, hogy a békési rendezvénytéren nem lehetnek többen, a Wellhello koncertjére azonban még ezt is sikerült überelni.
Vujity Trvtko nagy bejelentést tett Ásós Gézáról, a cigányvendéglős már válaszolt is
Fontos bejelentést tett a népszerű riporter, Vujity Trvtko. Kiderült azt is, hogy mi Vujity Trvtko bejelentése, és mit reagált rá Ásós Géza.
„Ásós Géza az egyik legtündéribb nagybetűs ember, akivel valaha találkoztam" – fogalmazott Vujity Trvtko. Mint kiemelte, tudta Gézáról, hogy mindig és mindenkit megbecsül, szavaiért helyt áll, s azt is közismert, hogy munkabírása hatalmas, emellett pedig szenzációsan főz.
Eszternek lételeme, hogy nála legyen a labda
A foci közösséget épít, a foci szórakoztat, a foci életérzés, a focit nem lehet elég korán elkezdeni. A labdarúgás akár a kitörési lehetőségét is megadhatja Dél-Békés bármely településén élő bármelyik fiatal tehetségnek, fiú, vagy lány legyen az illető. De mennyire fiatalon? Megmutatunk egy kislányt és az ő példáját.
Van, ki-e települést nem ismeri focis berkekben: Telki? Telkiben – nevezzük a foci tehetségeinek egyik fellegváraként – szóval ott volt egy lány focista, s amikor megpillantottuk, olyan ismerősnek véltük. Azt írták, a női labdarúgás napján, hogy a Gyulai Amazonok válogatott labdarúgói is pályára léptek. És igen, közöttük volt a régiós válogatott U10-es csapat tagjaként a magyarbánhegyesi, napjainkban Kunágotán tanuló labdarúgó, Farkas Eszter.
Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán
Felejthetetlen bulik teremben, medencében, különleges környezetben. Remek hangulatban több száz érdeklődő részvételével rendezték meg a harmadik gyulai Zumba Fesztivált péntektől vasárnapig a fürdővárosban.