Felfoghatatlan tragédia a vármegyében – öt gyermek maradt szülők nélkül

Öt félárván maradt gyermek sorsáért aggódtak a segítő szándékú emberek az elmúlt hetekben. Az orosházi családban ugyanis tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is.

Tragédia: a pár öt gyermeke maradt árván. Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek

Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek.

Szombat este történt a baleset. Fotó: Olvasói fotó

Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy szombaton este 10 óra magasságában Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.

Látványos motoros felvonulást tartottak szombaton a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a megye névadó városában, a Madzagfalvi Napok részeként. A motoros felvonuláson mintegy 150-200 motoros vett részt.

Forrás Zoltán, a baráti kör elnöke elmondta, igyekeznek hozzájárulni a Madzagfalvi Napok programjaihoz.

A Wellhello koncertje a Madzagfalvi Napokon: szenzációs hangulat és óriási érdeklődés. Fotó: Jenei Péter

Elképesztő tömeg, remek hangulat és persze óriási slágerek jellemezték a Madzagfalvi Napok szombat esti sztárfellépője, a Wellhello koncertjét. Flour Tomiék elképesztően nagy bulit csaptak, ahogy a közönség is kitett magáért. Dzsúdló péntek esti fellépése után sokan azt hitték, hogy a békési rendezvénytéren nem lehetnek többen, a Wellhello koncertjére azonban még ezt is sikerült überelni.