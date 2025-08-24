augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Felfoghatatlan tragédia a vármegyében – öt gyermek maradt szülők nélkül

Címkék#beol videó#Madzagfalvi Napok#Wellhello#összefoglaló#baleset#családi tragédia

Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. A váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb tragédia érte a gyerekeket. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 24-én.

Beol.hu

Öt félárván maradt gyermek sorsáért aggódtak a segítő szándékú emberek az elmúlt hetekben. Az orosházi családban ugyanis tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is.

Családi tragédia
Tragédia: a pár öt gyermeke maradt árván. Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek

Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek.

Kitörte a villanyoszlopot az ittas autós, a fél falu áram nélkül maradt

Baleset miatt ment el az áram szombaton este a településen. Egy autós villanyoszlopnak hajtott, ami kitört, így részleges áramszünet volt éjjel.

Szombat este történt a baleset. Fotó: Olvasói fotó

Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy szombaton este 10 óra magasságában Biharugrán, a Bölönyi utcán egy vélhetően ittas sofőr kisodródott az útról, és a menetrend szerinti jobb oldalról átsodródott a bal oldalra az árokba, megpattant és egy villanyoszlopot kitört. Emiatt részleges áramszünet volt. A Titász emberei egész hajnalban dolgoztak, hogy legyen áram.

Motoroshad gurult át Békésen: látványos fotókon és videón a felvonulás

Látványos motoros felvonulást tartottak szombaton a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a megye névadó városában, a Madzagfalvi Napok részeként. A motoros felvonuláson mintegy 150-200 motoros vett részt.

Forrás Zoltán, a baráti kör elnöke elmondta, igyekeznek hozzájárulni a Madzagfalvi Napok programjaihoz.

Meghoztuk a Wellhello szenzációs koncertjének képeit

Folytatódott a sztárok fellépésének sora Békésen. A Madzagfalvi Napok szombat estéjén óriási sikerű koncertet adott a Wellhello. Itt vannak a buli képei.

Wellhello a Madzagfalvi Napokon
A Wellhello koncertje a Madzagfalvi Napokon: szenzációs hangulat és óriási érdeklődés. Fotó: Jenei Péter

Elképesztő tömeg, remek hangulat és persze óriási slágerek jellemezték a Madzagfalvi Napok szombat esti sztárfellépője, a Wellhello koncertjét. Flour Tomiék elképesztően nagy bulit csaptak, ahogy a közönség is kitett magáért. Dzsúdló péntek esti fellépése után sokan azt hitték, hogy a békési rendezvénytéren nem lehetnek többen, a Wellhello koncertjére azonban még ezt is sikerült überelni.

Vujity Trvtko nagy bejelentést tett Ásós Gézáról, a cigányvendéglős már válaszolt is

Fontos bejelentést tett a népszerű riporter, Vujity Trvtko. Kiderült azt is, hogy mi Vujity Trvtko bejelentése, és mit reagált rá Ásós Géza.

Vujity Trvtko és Ásós Géza
Vujity Trvtko és Ásós Géza találkozásai folytatódnak. Fotó: Vujity Tvrtko/Facebook

„Ásós Géza az egyik legtündéribb nagybetűs ember, akivel valaha találkoztam" – fogalmazott Vujity Trvtko. Mint kiemelte, tudta Gézáról, hogy mindig és mindenkit megbecsül, szavaiért helyt áll, s azt is közismert, hogy munkabírása hatalmas, emellett pedig szenzációsan főz.

Eszternek lételeme, hogy nála legyen a labda

A foci közösséget épít, a foci szórakoztat, a foci életérzés, a focit nem lehet elég korán elkezdeni. A labdarúgás akár a kitörési lehetőségét is megadhatja Dél-Békés bármely településén élő bármelyik fiatal tehetségnek, fiú, vagy lány legyen az illető. De mennyire fiatalon? Megmutatunk egy kislányt és az ő példáját.

A lány focista lett, első lépései óta rúgja a bőrt
Farkas Eszter, a lány focista: támogató szülő háttérrel párosul fantasztikus szorgalom, kitartás. Fotó: Facebook

Van, ki-e települést nem ismeri focis berkekben: Telki? Telkiben – nevezzük a foci tehetségeinek egyik fellegváraként – szóval ott volt egy lány focista, s amikor megpillantottuk, olyan ismerősnek véltük. Azt írták, a női labdarúgás napján, hogy a Gyulai Amazonok válogatott labdarúgói is pályára léptek. És igen, közöttük volt a régiós válogatott U10-es csapat tagjaként a magyarbánhegyesi, napjainkban Kunágotán tanuló labdarúgó, Farkas Eszter.

Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán

Felejthetetlen bulik teremben, medencében, különleges környezetben. Remek hangulatban több száz érdeklődő részvételével rendezték meg a harmadik gyulai Zumba Fesztivált péntektől vasárnapig a fürdővárosban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu