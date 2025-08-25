augusztus 25., hétfő

19 perce

Ünnep és tragédia: augusztus 20-a és a Madzagfalvi Napok fénye mellett fájdalmas tragédia is jutott a hétre

Címkék#tragédia#beol videó#Madzagfalvi Napok#tűzijáték#Magna Cum Laude#összefoglaló#program

Augusztus 20-a a magyar nemzet egyik legemelkedettebb ünnepe, és ne feledkezzünk meg a Madzagfalvi Napokról sem, ahol a fellépő sztárok szó szerint felrobbantották a színpadot. A hét örömteli pillanatai mellett azonban egy megrendítő tragédia is történt: öt gyermek maradt árván. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.

Beol.hu

Öt félárván maradt gyermek sorsáért aggódtak a segítő szándékú emberek az elmúlt hetekben. Az orosházi családban ugyanis tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is.

Családi tragédia
Tragédia: a pár öt gyermeke maradt árván. Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek

Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek.

Megnéztük a tűzijátékot, belehallgattunk a Magna Cum Laude koncertjébe – galériával, videóval

Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarvas Péter polgármester. Az augusztus 20-ai békéscsabai programok tűzijátékkal, valamint Magna Cum Laude-koncerttel értek véget.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere beszédét azzal zárta: Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára. Azaz tenni kell a közösségért, gondolni kell a következő nemzedékre, felelősséggel kell élni.

Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén – galériával

Zsúfolásig megtelt a békési rendezvénytér a péntek este sztárfellépője, Dzsúdló koncertjére. A Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval várta az érdeklődőket.

Madzagfalvi Napok: Dzsúdló koncert

Fotók: Jenei Péter

Hogy Dzsúdló Madzagfalvi Napokon adott élő koncertje iránt mekkora volt az érdeklődés, azt jól mutatja, hogy az első rajongók már egy nappal korábban megérkeztek.

Tragikus vonatgázolás miatt késhettek a csabai utasok

Egy tragikus baleset miatt kellett átszállniuk az utasoknak. A Békéscsabáról indulók, vagy ide érkezők utazását egy vonatgázolás módosította.

A vonat elütött egy embert Cegléden.
A vonat elütött egy embert Cegléden péntek délelőtt. Illusztráció: MW archív

– Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton utazó mintegy háromszáz utast mentesítő szerelvény vitte tovább. A helyszínre érkezett ceglédi hivatásos tűzoltók a biztonságos átszállásban segítettek, a társhatóságokkal együtt dolgoztak – olvasható a szoljon.hu cikkében. 

Az egész város egy pénztárosról beszél, aki tettével belopta magát mindenki szívébe

Egy bűbájos, csupaszív eladó, akinek, ha a pénztárban van, immár a sorok közül integetnek. Tóth Márta a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik, mosolyával nyugalmat áraszt, jókedvre derít, mindenkihez van egy-két kedves szava. A minap pedig olyat tett, aminek egy, a közösségi portálon közzétett bejegyzésnek köszönhetően az egész városban híre ment.

Tóth Márta 2007 óta dolgozik a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében, ő a vásárlók kedvenc pénztárosa. Fotó: Bencsik Ádám

– Vannak még figyelmes, önzetlenül segítő emberek! – írták a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Részletezték, hogy Márta – aki a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik – vette a fáradtságot, és elvitte nekik az elhagyott dolgaikat.

Szívbemarkoló képsorok: éjfél előtt villant egy szempár az úton

Két rendőr járőrözött minap a 44-es főúton, Szarvason, amikor éjfél előtt megvillant előttük egy kétségbeesett szempár. Elgázolt cica feküdt az úttesten magatehetetlenül.

Pityke, az elgázolt cica azonnal kapott fájdalomcsillapítót. Forrás: police.hu

Szívbemarkoló videót töltött fel a rendőrség a Facebook-oldalára. Az egyenruhások egy elgázolt cica történetét osztották meg velünk.  

Tűzszerészek a Körösnél: nem semmi, ami előkerült a folyóból

Az alacsony vízállásnak köszönhetően került elő egy gyanús tárgy, azonnal hívták a tűzszerészeket.

Egy második világháborús gránátot találtak. Fotó: Kiss Gábor őrmester

Egy második világháborús gránát került elő a Sebes-Körös újirázi hídjánál, ahol a visszahúzódó víz hozta felszínre a veszélyes tárgyat. 

Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán

Felejthetetlen bulik teremben, medencében, különleges környezetben. Remek hangulatban több száz érdeklődő részvételével rendezték meg a harmadik gyulai Zumba Fesztivált péntektől vasárnapig a fürdővárosban.

 

