19 perce
Ünnep és tragédia: augusztus 20-a és a Madzagfalvi Napok fénye mellett fájdalmas tragédia is jutott a hétre
Augusztus 20-a a magyar nemzet egyik legemelkedettebb ünnepe, és ne feledkezzünk meg a Madzagfalvi Napokról sem, ahol a fellépő sztárok szó szerint felrobbantották a színpadot. A hét örömteli pillanatai mellett azonban egy megrendítő tragédia is történt: öt gyermek maradt árván. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
Öt félárván maradt gyermek sorsáért aggódtak a segítő szándékú emberek az elmúlt hetekben. Az orosházi családban ugyanis tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is.
Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek
Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek.
Megnéztük a tűzijátékot, belehallgattunk a Magna Cum Laude koncertjébe – galériával, videóval
Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarvas Péter polgármester. Az augusztus 20-ai békéscsabai programok tűzijátékkal, valamint Magna Cum Laude-koncerttel értek véget.
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere beszédét azzal zárta: Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára. Azaz tenni kell a közösségért, gondolni kell a következő nemzedékre, felelősséggel kell élni.
Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén – galériával
Zsúfolásig megtelt a békési rendezvénytér a péntek este sztárfellépője, Dzsúdló koncertjére. A Madzagfalvi Napok igazi sztárparádéval várta az érdeklődőket.
Madzagfalvi Napok: Dzsúdló koncertFotók: Jenei Péter
Hogy Dzsúdló Madzagfalvi Napokon adott élő koncertje iránt mekkora volt az érdeklődés, azt jól mutatja, hogy az első rajongók már egy nappal korábban megérkeztek.
Tragikus vonatgázolás miatt késhettek a csabai utasok
Egy tragikus baleset miatt kellett átszállniuk az utasoknak. A Békéscsabáról indulók, vagy ide érkezők utazását egy vonatgázolás módosította.
– Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton utazó mintegy háromszáz utast mentesítő szerelvény vitte tovább. A helyszínre érkezett ceglédi hivatásos tűzoltók a biztonságos átszállásban segítettek, a társhatóságokkal együtt dolgoztak – olvasható a szoljon.hu cikkében.
Az egész város egy pénztárosról beszél, aki tettével belopta magát mindenki szívébe
Egy bűbájos, csupaszív eladó, akinek, ha a pénztárban van, immár a sorok közül integetnek. Tóth Márta a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik, mosolyával nyugalmat áraszt, jókedvre derít, mindenkihez van egy-két kedves szava. A minap pedig olyat tett, aminek egy, a közösségi portálon közzétett bejegyzésnek köszönhetően az egész városban híre ment.
– Vannak még figyelmes, önzetlenül segítő emberek! – írták a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Részletezték, hogy Márta – aki a SPAR békéscsabai, Csaba Centerben lévő üzletében dolgozik – vette a fáradtságot, és elvitte nekik az elhagyott dolgaikat.
Szívbemarkoló képsorok: éjfél előtt villant egy szempár az úton
Két rendőr járőrözött minap a 44-es főúton, Szarvason, amikor éjfél előtt megvillant előttük egy kétségbeesett szempár. Elgázolt cica feküdt az úttesten magatehetetlenül.
Szívbemarkoló videót töltött fel a rendőrség a Facebook-oldalára. Az egyenruhások egy elgázolt cica történetét osztották meg velünk.
Tűzszerészek a Körösnél: nem semmi, ami előkerült a folyóból
Az alacsony vízállásnak köszönhetően került elő egy gyanús tárgy, azonnal hívták a tűzszerészeket.
Egy második világháborús gránát került elő a Sebes-Körös újirázi hídjánál, ahol a visszahúzódó víz hozta felszínre a veszélyes tárgyat.
Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán
Felejthetetlen bulik teremben, medencében, különleges környezetben. Remek hangulatban több száz érdeklődő részvételével rendezték meg a harmadik gyulai Zumba Fesztivált péntektől vasárnapig a fürdővárosban.