Ünnep és tragédia: augusztus 20-a és a Madzagfalvi Napok fénye mellett fájdalmas tragédia is jutott a hétre

Öt félárván maradt gyermek sorsáért aggódtak a segítő szándékú emberek az elmúlt hetekben. Az orosházi családban ugyanis tragédia történt, váratlanul meghalt a gyermekek édesanyja. A gyász, a váratlan, a felfoghatatlan élethelyzet után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az apa is.

Tragédia: a pár öt gyermeke maradt árván. Fotó: Szokodi Szilvia/Facebook

Felfoghatatlan tragédia: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek

Hevesi Mónika haláláról beszámoltunk júliusban, öt gyermeke és párja gyászolta. Tragédia történt akkor, július 18-án, tragikus hirtelenséggel halt meg az anyuka. Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással gyűjtést kezdeményeztek.

