1 órája
Sokkoló tragédia rázta meg a vármegyét
Egy idős férfi eldobta az életét. A szörnyű tragédia csütörtökön a Csaba Center parkolóházánál történt. Nézzük, mi mindenről számoltunk be 2025. augusztus 14-én.
A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, több szemtanúja volt a borzasztó tettnek. Bár egy arra járó megpróbálta megmenteni az életét, ez sajnos már nem sikerült: a férfi elhunyt. A tragédia kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség a történteket.
Sokkoló tragédia a bevásárlóközpontban: helyszíni képek, videó
Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, a biztonsági szolgálat munkatársai arról értesítették, hogy egy férfi feltehetően kiugrott a parkolóház második emeletéről. A rendőrséget ők riasztották, lezárták a környéket. Egy arra járó ember elkezdte a szerencsétlenül járt férfi újraélesztését, de sajnos nem járt sikerrel.
Ez a baktérium kegyetlenebb, mint a cián, két emberrel végzett a botulizmus
Három ember meghalt súlyos ételmérgezés miatt. Két ember ugyanabból a food truckból vásárolt szennyezett szendvicset, így a botulizmus miatt többen vesztették életüket. Oda lehet-e figyelni a fertőzésre? Mit lehet tenni, ha felmerül a fertőzés gyanúja?
Mint az Origo.hu oldalán olvasható, a botulizmussal összefüggő tragikus esetek Olaszországban történtek. Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – írta az Origo.
Itt a lista, hogy mire kapott egy csomó pénzt Békéscsaba
Több százmillió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre – jelentette be Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő. Kiderült, hogy Békéscsaba mekkora összegből milyen fejlesztéseket valósíthat meg a Versenyképes Járások Program keretében.
A végrehajtási szakaszba érkezett a Versenyképes Járások Program, amelynek keretében a Békéscsabai járás kilenc települése 500 millió forintos támogatásból valósíthat meg fejlesztéseket – ismertette Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.
Utánajártunk, mi lesz Demjén Ferenc csabai koncertjével, ezt lehet tudni ma
Súlyos balesetet, combnyakörést szenvedett otthonában a legendás énekes. Demjén Ferenc október elsején Békéscsabán ad koncertet, utánajártunk, vajon veszélybe került-e a fellépése.
Szerdán délelőtt került ki a hír Demjén Ferenc Facebook-oldalára, miszerint az énekes otthonában "felső combtörést" szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Menedzsmentjének tájékoztatása alapján felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!
Rákkeltő anyag a konyhában – visszahívták a TEDi egyik termékét
Határérték feletti rákkeltő anyag kioldódását mutatták ki egy forgalomból visszahívott konyhai eszközből. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a habkanál használatának azonnali felfüggesztésére kéri a vásárlókat.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívta a forgalomból a „Habkanál” elnevezésű konyhai eszközt, miután a vizsgálatok határérték feletti mennyiségben mutattak ki belőle primer aromás aminokat. Ezek a vegyületek élelmiszerrel érintkezve rákkeltő hatásúak lehetnek.
Titkos fegyvert fejlesztettek a terroristák ellen a békési mérnökök, senki sem gondolná, mire képes egy virágláda
Európában számos tömegbe hajtásos terrortámadás történt úgy, hogy az elkövetők teherautókat vagy furgonokat használtak. A merényletek ráirányították a figyelmet a létesítmények, tömegrendezvények, karácsonyi vásárok, tengerparti sétálóutcák sebezhetőségére. A védelmet lehet fokozni, építészeti megoldásokkal. Ezt igazolta ötletével egy Békés vármegyei csapat, mely elnyerte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) különdíját.
A sorozatos támadások révén az építészeti bűnmegelőzésre alkalmazott eszközök és berendezések kerültek a biztonsági szakembereknél a fókuszba egy-egy merénylet kapcsán is. Ezzel hatékonyan fel lehet lépni az ellen, hogy sétálóutcán, tengerparti sétányon, illetve tömegrendezvényen járművel tömegbe hajtson merénylő.
A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából
Mélybe vetette magát egy 69 éves férfi a békéscsabai bevásárlóközpontnál.