Sokkoló tragédia rázta meg a vármegyét

A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, több szemtanúja volt a borzasztó tettnek. Bár egy arra járó megpróbálta megmenteni az életét, ez sajnos már nem sikerült: a férfi elhunyt. A tragédia kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség a történteket.

Tragédia a bevásárlóközpont parkolóházánál. A helyszínelés idejére lezárták a területet. Fotó: Bencsik Ádám

Sokkoló tragédia a bevásárlóközpontban: helyszíni képek, videó

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, a biztonsági szolgálat munkatársai arról értesítették, hogy egy férfi feltehetően kiugrott a parkolóház második emeletéről. A rendőrséget ők riasztották, lezárták a környéket. Egy arra járó ember elkezdte a szerencsétlenül járt férfi újraélesztését, de sajnos nem járt sikerrel.

