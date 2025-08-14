augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Sokkoló tragédia rázta meg a vármegyét

Címkék#tragédia#beol videó#versenyképes járás#Demjén Ferenc#összefoglaló#szakemberek#Békéscsaba

Egy idős férfi eldobta az életét. A szörnyű tragédia csütörtökön a Csaba Center parkolóházánál történt. Nézzük, mi mindenről számoltunk be 2025. augusztus 14-én.

Beol.hu

A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, több szemtanúja volt a borzasztó tettnek. Bár egy arra járó megpróbálta megmenteni az életét, ez sajnos már nem sikerült: a férfi elhunyt. A tragédia kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség a történteket.

Tragédia Békéscsabán.
Tragédia a bevásárlóközpont parkolóházánál. A helyszínelés idejére lezárták a területet. Fotó: Bencsik Ádám

Sokkoló tragédia a bevásárlóközpontban: helyszíni képek, videó

Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója elmondta, a biztonsági szolgálat munkatársai arról értesítették, hogy egy férfi feltehetően kiugrott a parkolóház második emeletéről. A rendőrséget ők riasztották, lezárták a környéket. Egy arra járó ember elkezdte a szerencsétlenül járt férfi újraélesztését, de sajnos nem járt sikerrel.

Ez a baktérium kegyetlenebb, mint a cián, két emberrel végzett a botulizmus

Három ember meghalt súlyos ételmérgezés miatt. Két ember ugyanabból a food truckból vásárolt szennyezett szendvicset, így a botulizmus miatt többen vesztették életüket. Oda lehet-e figyelni a fertőzésre? Mit lehet tenni, ha felmerül a fertőzés gyanúja?

A,Sausage,Sandwich,In,A,Man's,Hand.
Olaszország botulizmus okozott tragédiát, a kolbászban is előfordulhat a baktérium. Fotó: Illuszráció

Mint az Origo.hu oldalán olvasható, a botulizmussal összefüggő tragikus esetek Olaszországban történtek. Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – írta az Origo.

Itt a lista, hogy mire kapott egy csomó pénzt Békéscsaba

Több százmillió forint érkezik a békési vármegyeszékhelyre – jelentette be Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő. Kiderült, hogy Békéscsaba mekkora összegből milyen fejlesztéseket valósíthat meg a Versenyképes Járások Program keretében.

A Békéscsabai járásba 500 millió forint érkezik a Versenyképes Járások Program keretében, Békéscsaba 326 millió forintból fejleszthet. Fotó: Nagy Ferenc Facebook-oldala

A végrehajtási szakaszba érkezett a Versenyképes Járások Program, amelynek keretében a Békéscsabai járás kilenc települése 500 millió forintos támogatásból valósíthat meg fejlesztéseket – ismertette Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán

Utánajártunk, mi lesz Demjén Ferenc csabai koncertjével, ezt lehet tudni ma

Súlyos balesetet, combnyakörést szenvedett otthonában a legendás énekes. Demjén Ferenc október elsején Békéscsabán ad koncertet, utánajártunk, vajon veszélybe került-e a fellépése.

A lekötött Demjén Ferenc koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Fotó: MW

Szerdán délelőtt került ki a hír Demjén Ferenc Facebook-oldalára, miszerint az énekes otthonában "felső combtörést" szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Menedzsmentjének tájékoztatása alapján felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!

Rákkeltő anyag a konyhában – visszahívták a TEDi egyik termékét

Határérték feletti rákkeltő anyag kioldódását mutatták ki egy forgalomból visszahívott konyhai eszközből. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a habkanál használatának azonnali felfüggesztésére kéri a vásárlókat.

Visszahívták a TEDi egyik konyhai termékét. Fotó: NKFH

A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívta a forgalomból a „Habkanál” elnevezésű konyhai eszközt, miután a vizsgálatok határérték feletti mennyiségben mutattak ki belőle primer aromás aminokat. Ezek a vegyületek élelmiszerrel érintkezve rákkeltő hatásúak lehetnek.

Titkos fegyvert fejlesztettek a terroristák ellen a békési mérnökök, senki sem gondolná, mire képes egy virágláda

Európában számos tömegbe hajtásos terrortámadás történt úgy, hogy az elkövetők teherautókat vagy furgonokat használtak. A merényletek ráirányították a figyelmet a létesítmények, tömegrendezvények, karácsonyi vásárok, tengerparti sétálóutcák sebezhetőségére. A védelmet lehet fokozni, építészeti megoldásokkal. Ezt igazolta ötletével egy Békés vármegyei csapat, mely elnyerte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) különdíját.

A díjkiosztáson jobbra a Békés vármegyei csapat, egy-egy merénylet elemzése után dolgozták ki fejlesztésüket Fotó: Beol.hu

A sorozatos támadások révén az építészeti bűnmegelőzésre alkalmazott eszközök és berendezések kerültek a biztonsági szakembereknél a fókuszba egy-egy merénylet kapcsán is. Ezzel hatékonyan fel lehet lépni az ellen, hogy sétálóutcán, tengerparti sétányon, illetve tömegrendezvényen járművel tömegbe hajtson merénylő. 

A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából

Mélybe vetette magát egy 69 éves férfi a békéscsabai bevásárlóközpontnál.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu