Aki bújt, aki nem: kiderült, elrejtőzhetünk-e a traffipax elől a közúton

– A sebességmérő mutatója sokak számára ellenség, de ha szembeszállunk vele, lehet, hogy jó mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlni. Ez persze csak a kisebbik gond: ha volán mögé ülünk, akkor nemcsak a saját, hanem mások életéért is felelősséggel tartozunk. A közúti közlekedési balesetek sajnálatos módon a mindennapjaink része lett: ahogyan arról nemrég beszámoltunk, 2024 első félévében 219 ember halt meg közlekedési balesetben Magyarországon, 2025-ben pedig 214. Bár mondhatjuk, hogy a statisztikában javulás látható, azonban egyetlen elveszített élet is sok – olvasható a haon.hu cikkében. A kérdés adott, ha egy autó takarásában közlekedünk, akkor is lát a traffipax?

A traffipax mindent lát. Fotó: Huszár Márk/MW

A traffipax mindent lát

Mint írják, a sebesség nem megfelelő megválasztása gyakran vezet balesethez, éppen ezért fontosak a traffipaxok, melyek legalább valamelyest visszaszorítják a gyorshajtást. A közlekedők között akadnak olyanok, akik szeretnek veszélyesen élni, és trükközni az utakon, úgy mennek, mint a meszes. Ők azok, akik más autó mögé „bújnak” az autópályán, hátha az előttük lévő gyorshajtót méri csak be a traffipax, ők pedig megússzák a bírságot.

Ezzel kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányságtól a haon.hu arról érdeklődött, képes-e bemérni a gyorshajtó autót a traffipax, ha egy másik gyorshajtó mögött, annak takarásában halad.

A portál kérdésére a válasz meg is érkezett: – Amennyiben a gyorshajtó jármű helyzete olyan, hogy arról a sebességmérő-berendezés által kibocsátott jelek visszaverődnek, igen. A rendőrség arra a kérdésre is válaszolt, hogy ezek a sofőrök elszámoltathatók-e. Mint írják, igen, ha a képi dokumentációk alapján kétséget kizáróan megállapítható a jogsértő jármű.

Tehát egy pillanatig sincs biztonságban egy gyorshajtó a traffipax beméréstől akkor, ha egy másik száguldozó autó mögött halad.

