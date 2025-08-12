Elhunyt a négygyermekes szarvasi tűzoltó

Trabach Jánosnak nagyon sokan próbáltak meg segíteni, mióta fény derült szörnyű betegségére.

Trabach János nagyszerű családapa és bajtárs volt. Fotó: Facebook

A rákos megbetegedéssel küzdő szarvasi tűzoltó szervezete hosszas küzdelem után adta fel a küzdelmet. Négy gyermeke és a neje gyászolja.

Trabach Jánosnak sokan segítettek

Trabach Jánosnál még 2022 októberében diagnosztizáltak agydaganatot. Több műtéten, kezelésen esett át, ám ezek egyike sem hozta meg a várt gyógyulást. Az év elején újabb tumort diagnosztizáltak nála, ami azonban nem volt operálható. Egy speciálisan Németországban kifejlesztett vakcinával esélye lehetett volna a gyógyulásra. Széles körű társadalmi összefogásnak köszönhetően összejött a kezeléshez szükséges pénzadomány, azonban a terápiát már nem kezdhette el, mert az állapota rosszabbra fordult és a gondos kórházi kezelés ellenére elhunyt.

Trabach János 50 éves volt.