Gyász

3 órája

Elhunyt a négygyermekes szarvasi tűzoltó

Címkék#agydaganat#terápia#gyászhír#vakcina

„Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég, ha szüksége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak, mint a hajnal első fényei.” Ezzel az idézettel búcsúzott felesége Trabach Jánostól.

Beol.hu

Trabach Jánosnak nagyon sokan próbáltak meg segíteni, mióta fény derült szörnyű betegségére.

Elhunyt a tűzoltó, Trabach János
Trabach János nagyszerű családapa és bajtárs volt. Fotó: Facebook

A rákos megbetegedéssel küzdő szarvasi tűzoltó szervezete hosszas küzdelem után adta fel a küzdelmet. Négy gyermeke és a neje gyászolja.

Trabach Jánosnak sokan segítettek

Trabach Jánosnál még 2022 októberében diagnosztizáltak agydaganatot. Több műtéten, kezelésen esett át, ám ezek egyike sem hozta meg a várt gyógyulást. Az év elején újabb tumort diagnosztizáltak nála, ami azonban nem volt operálható. Egy speciálisan Németországban kifejlesztett vakcinával esélye lehetett volna a gyógyulásra. Széles körű társadalmi összefogásnak köszönhetően összejött a kezeléshez szükséges pénzadomány, azonban a terápiát már nem kezdhette el, mert az állapota rosszabbra fordult és a gondos kórházi kezelés ellenére elhunyt.

Trabach János 50 éves volt.

 

