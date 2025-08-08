Tovább fokozódik a hőség, izzasztó hétvége előtt állunk

A hétvégén napos, nyugodt időre számíthatunk, a hőmérséklet tovább emelkedik. Nagy tavaink vízhőmérséklete is egyre magasabb, így sokaknak ideális lehet a vízparti kikapcsolódás. A tűző nap azonban komoly terhelést jelenthet: a déli órákban, 11 és 15 óra között érdemes árnyékba húzódni, és gondoskodni a megfelelő fényvédelemről – tanácsolja Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt..