Tovább fokozódik a hőség, izzasztó hétvége előtt állunk

A hőség egy rövid időre visszavonulót fújt, de most megújult erővel újra lecsap.

A hétvégén napos, nyugodt időre számíthatunk, a hőmérséklet tovább emelkedik. Nagy tavaink vízhőmérséklete is egyre magasabb, így sokaknak ideális lehet a vízparti kikapcsolódás. A tűző nap azonban komoly terhelést jelenthet: a déli órákban, 11 és 15 óra között érdemes árnyékba húzódni, és gondoskodni a megfelelő fényvédelemről – tanácsolja Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt..

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
