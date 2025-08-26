augusztus 26., kedd

Elveszett

33 perce

Törpét keresnek a csabai csoportban: a Kolbász névre hallgat

Címkék#Facebook#törpenyúl#keresik#elveszett#kolbász#Békéscsaba

Elveszett, most pedig keresik. A hiányzó alany ugyan törpe, de nem biztos, hogy elsőre mindenki ugyanarra gondol. Amit most keresnek, az nem más, mint egy hófehér törpenyúl.

Beol.hu

– Sziasztok! A tegnap este folyamán elveszett a hófehér törpenyuszink a Tessedik utca környékén, egy 6 éves kisfiú várja haza. Ha esetleg valaki látta kérem  jelentkezzen! Köszönjük szépen – olvasható a Facebookon, a Békéscsaba napjainkban csoportban. A fehér törpenyúl a Kolbász névre hallgat.

A fehér törpenyúl eltűnt.
Egy ehhez hasonló törpenyúlnak veszett nyoma Békéscsabán. Forrás: Shutterstock.com

A fehér törpenyúl Békéscsabán tűnt el

Mint írják, a fehér törpenyúlnak hétfőn este veszett nyoma, reméljük, hogy nem kóborolt nagyon messzire, és lesz, aki hamarosan megtalálja.

És ha már a nevezetes csemegénél járunk, nemrégiben adtunk hírt arról, hogy igazi kolbászkülönlegességet kínál a Békési Húsmanufaktúra. A szilvalekváros kolbásznak az elmúlt években már kialakult egy törzsközönsége is, a szakember azt is elárulta, hogy kik kedvelik leginkább az ínyencséget.

 

