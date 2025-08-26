Törpét keresnek a csabai csoportban: a Kolbász névre hallgat

– Sziasztok! A tegnap este folyamán elveszett a hófehér törpenyuszink a Tessedik utca környékén, egy 6 éves kisfiú várja haza. Ha esetleg valaki látta kérem jelentkezzen! Köszönjük szépen – olvasható a Facebookon, a Békéscsaba napjainkban csoportban. A fehér törpenyúl a Kolbász névre hallgat.

Egy ehhez hasonló törpenyúlnak veszett nyoma Békéscsabán. Forrás: Shutterstock.com

Mint írják, a fehér törpenyúlnak hétfőn este veszett nyoma, reméljük, hogy nem kóborolt nagyon messzire, és lesz, aki hamarosan megtalálja.