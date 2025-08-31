Nagy siker
2 órája
Töltött káposztával nyerték a főzőversenyt
A Kondorosi Barátok csapata a felvidéki, nagysallói falunapon vett részt a minap. Ha pedig már ott voltak, megnyerték a főzőversenyt.
Kondorosnak régóta testvértelepülése Nagysalló, évente rendszeresen találkoznak. Ahogy Sonkoly Mihályné, a Kondorosi Szlovák Klub elnöke fogalmazott, a sok barát, a finom ételek, ölelések, beszélgetések, találkozások meghatározók.
Sonkoly Mihályné elmondta, a Kondorosi Barátok csapata számára meglepetés volt, hogy a zsűri értékelése alapján győztesként kerültek ki a főzőversenyen, a töltött káposztájuk nagy sikert aratott.
Ezt ne hagyja ki!Átver a Tisza
3 órája
Nagyon fájhat a viharsarki pedagógusoknak a Tisza-adó: kimatekoztuk, mennyire
Ezt ne hagyja ki!Illegális hulladék
4 órája
Szemét szemét hátán a város határában, az asztalra csapott a polgármester – képekkel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre