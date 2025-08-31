augusztus 31., vasárnap

Nagy siker

2 órája

Töltött káposztával nyerték a főzőversenyt

A Kondorosi Barátok csapata a felvidéki, nagysallói falunapon vett részt a minap. Ha pedig már ott voltak, megnyerték a főzőversenyt.

Nyemcsok László

Kondorosnak régóta testvértelepülése Nagysalló, évente rendszeresen találkoznak. Ahogy Sonkoly Mihályné, a Kondorosi Szlovák Klub elnöke fogalmazott, a sok barát, a finom ételek, ölelések, beszélgetések, találkozások meghatározók.

kondorosi főzőverseny
A Kondorosi Barátok étele a zsűri tetszését is kiváltottaFotó: Facebook 

Sonkoly Mihályné elmondta, a Kondorosi Barátok csapata számára meglepetés volt, hogy a zsűri értékelése alapján győztesként kerültek ki a főzőversenyen, a töltött káposztájuk nagy sikert aratott.

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
