augusztus 12., kedd

Klára névnap

27°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leállás

58 perce

Több napra leáll az MVM, online nem tudja gáz-és áramügyeit intézni

Címkék#ügyfélszolgálat#MVM Next#MVM

Augusztus közepén néhány napra szünetel majd az MVM online ügyintézése – a vállalat elmondta, mi lesz az oka.

Beol.hu

Új funkciók bevezetése miatt augusztus 15. és 17. között karbantartást végez az MVM az online rendszerein. A munkálatok péntek reggel 8 órakor kezdődnek, és vasárnap este 10 óráig tartanak – olvasható az MVM For You facebook-oldalon.

Asian,Woman,Working,With,Computer,Laptop,,Female,Businesswoman,Open,Or
Leállás várható az MVM ügyfélszolgálatánál. Illusztráció: Shutterstock

Ez idő alatt nem lesz elérhető 

  • az online ügyfélszolgálat 
  • és az MVM Next mobilalkalmazás sem. 

A korlátozás érinti az előre fizetős árammérők online feltöltését is azon ügyfelek számára, akiknek számláján villanykapcsoló ábra szerepel. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy még a karbantartás előtt gondoskodjanak mérőjük feltöltéséről, vagy használják a feltöltőpontokat.

A vállalat a kellemetlenségekért türelmet kér, és azt ígéri, a munkálatok után új, hasznos funkciókkal bővülnek a szolgáltatások.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu