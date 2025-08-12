Több napra leáll az MVM, online nem tudja gáz-és áramügyeit intézni

Új funkciók bevezetése miatt augusztus 15. és 17. között karbantartást végez az MVM az online rendszerein. A munkálatok péntek reggel 8 órakor kezdődnek, és vasárnap este 10 óráig tartanak – olvasható az MVM For You facebook-oldalon.

Ez idő alatt nem lesz elérhető

az online ügyfélszolgálat

és az MVM Next mobilalkalmazás sem.

A korlátozás érinti az előre fizetős árammérők online feltöltését is azon ügyfelek számára, akiknek számláján villanykapcsoló ábra szerepel. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy még a karbantartás előtt gondoskodjanak mérőjük feltöltéséről, vagy használják a feltöltőpontokat.

A vállalat a kellemetlenségekért türelmet kér, és azt ígéri, a munkálatok után új, hasznos funkciókkal bővülnek a szolgáltatások.