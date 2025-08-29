Titokzatos lakók jelentek meg a Tisza-kastélynál

Titokzatos lakók jelentek meg a kastélyparkban, amely nemcsak történelmi és természeti érték, hanem egy egyedülálló találkozási pont is ember és természet között – írták a geszti Tisza-kastély Facebook-oldalán, ahol lerántották a leplet a titokzatos lakókról.

Lerántották a leplet a geszti Tisza-kastélyban a titokzatos lakókról. Fotó: MW

Sokkal rejtőzködőbb, mint a rokona

A kastélypark évek óta otthont ad egy fekete gólyapárnak. A ritka és különleges madár sokkal rejtőzködőbb, mint fehér rokona: mély erdők csendjét keresi, és csak ott telepszik meg, ahol valóban nyugalmat talál.

Különleges, hogy ilyen állat talált otthonra a geszti Tisza-kastélynál

Hangsúlyozták, hogy a fekete gólya Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 500 ezer forint. Étrendjében halak, békák és apró vízi élőlények szerepelnek, ezért elsősorban patakok, tavak közelében él. Rendkívül érzékeny a zavarásra, éppen ezért igazi ritkaság, hogy a kastélyparkban nemcsak fészkelnek, hanem különösen barátságosan viszonyulnak az emberhez.