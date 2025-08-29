1 órája
Titokzatos lakók jelentek meg a Tisza-kastélynál
Egyedülálló, rendkívüli jelenségre hívták fel a figyelmet. A geszti Tisza-kastély Facebook-oldalán lerántották a leplet azokról a titokzatos lakókról, akik megjelentek a kastélyparkban.
Titokzatos lakók jelentek meg a kastélyparkban, amely nemcsak történelmi és természeti érték, hanem egy egyedülálló találkozási pont is ember és természet között – írták a geszti Tisza-kastély Facebook-oldalán, ahol lerántották a leplet a titokzatos lakókról.
Sokkal rejtőzködőbb, mint a rokona
A kastélypark évek óta otthont ad egy fekete gólyapárnak. A ritka és különleges madár sokkal rejtőzködőbb, mint fehér rokona: mély erdők csendjét keresi, és csak ott telepszik meg, ahol valóban nyugalmat talál.
Különleges, hogy ilyen állat talált otthonra a geszti Tisza-kastélynál
Hangsúlyozták, hogy a fekete gólya Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 500 ezer forint. Étrendjében halak, békák és apró vízi élőlények szerepelnek, ezért elsősorban patakok, tavak közelében él. Rendkívül érzékeny a zavarásra, éppen ezért igazi ritkaság, hogy a kastélyparkban nemcsak fészkelnek, hanem különösen barátságosan viszonyulnak az emberhez.