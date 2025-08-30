A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának

Elképesztő extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy dokumentum szerint Magyar Péterék – kormányzati szerepkörben – eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi.

A dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,

míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Jelentősen csökkenne az egészségügyben dolgozók fizetése

A KSH legfrissebb adatai szerint Békés vármegyében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló, közfoglalkoztatottak nélküli humánegészségügyi- és szociális ellátásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 647 732 forint, ami 446 165 forint nettó átlagkeresetet jelent.

Ugyan az Orbán-kabinet az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is pillanatok alatt erodálhatja.

Így változna a fizetés a Tisza-adó után Békésben

A Békés vármegyei egészségügyi dolgozók bruttó 647 732 forintos átlagbérük után jelenleg 97 160 forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei

havi szinten több mint 16 ezer, éves szinten több mint 194 ezer forinttal nőnének.

Miközben az Orbán-kormány Magyarország eddigi legjelentősebb adóreformját hajtja végre, adókedvezményekkel támogatva a fiatalokat, a családokat, az édesanyákat, a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, azaz adót emelne. A Tisza-adóval kapcsolatban megszólaltak a Békés vármegyei politikusok is.