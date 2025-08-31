augusztus 31., vasárnap

Átver a Tisza

1 órája

Nagyon fájhat a viharsarki pedagógusoknak a Tisza-adó: kimatekoztuk, mennyire

Címkék#fizetés#oktatás#Tisza-adó#megszorítások#Magyar Péter#adóemelés

A Békés vármegyei pedagógusok zsebéből is mellbevágó összeget venne ki Magyar Péter megszorítása, a nemrégiben kiszivárgott Tisza-csomag terve. Most kiszámoltuk: a Tisza-adóval éves szinten ők mennyivel kevesebbet vinnének haza, ha kormányra kerülne a Tisza.

Beol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó. Egy dokumentum szerint Magyar Péterék – kormányzati szerepkörben – eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. 

A Tisza-adóval sokat buknának a tanárok
A tanároknak, a Békés vármegyei oktatásban dolgozóknak is nagy terhet jelentene a Tisza-adó.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A kiszivárgott dokumentum szerint 

  • évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 
  • az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, 
  • míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Jelentősen csökkenne az oktatásban dolgozók fizetése

A KSH legfrissebb adatai szerint Békés vármegyében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló oktatásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 683 485 forint, ami 467 567 forint nettó átlagkeresetet jelent.

Így változna a fizetés a Tisza-adó után Békésben

A Békés vármegyei oktatásban dolgozók bruttó 683 485 forintos átlagbérük után jelenleg 102 523 forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben az ágban dolgozó munkavállalók terhei

havi szinten közel 19 ezer, éves szinten több mint 224 ezer forinttal emelkednének meg.

A Tisza-adóval nem csak az oktatásban dolgozók, hanem a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának. Ők a Tisza-adóval éves szinten közel 200 ezer forinttal kevesebbet vihetnek haza.

Miközben az Orbán-kormány Magyarország eddigi legjelentősebb adóreformját hajtja végre, adókedvezményekkel támogatva a fiatalokat, a családokat, az édesanyákat, a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, azaz adót emelne. A Tisza-csomagról elmondták véleményüket a Békés vármegyei politikusok is. 

Magyar Péterék adóterveiről, a tervezett szja-emelésről, a Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták véleményüket.

A Tisza-adó valódi, súlyos terheket róna a dolgozók többségére. Egy számláló segítségével megtudhatja, ön mennyit veszítene havonta és évente, ha Magyar Péterék bevezetnék az szja-emelést.

Magyar Péter tűzoltásba kezdett, miután kiderült a terve

Miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül Magyar Péter tűzoltásba kezdett, s azzal igyekszik csillapítani az országos méretűre duzzadt botrányt, hogy ennek ellenkezőjét hirdeti. Azonban már a rajtkőnél elhasalt: a cáfolatként posztolt, állítólagosan „igazi” adóztatási tervüket a Tisza körüli szakemberek és tanácsadók, sőt a párt prominensei is teljesen hiteltelenítik a nyilvánosan felvállalt álláspontjukkal. Ez ugyanis súlyos adóemelésről szól.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – itt a kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

 

