Nagyon fájhat a viharsarki pedagógusoknak a Tisza-adó: kimatekoztuk, mennyire
A Békés vármegyei pedagógusok zsebéből is mellbevágó összeget venne ki Magyar Péter megszorítása, a nemrégiben kiszivárgott Tisza-csomag terve. Most kiszámoltuk: a Tisza-adóval éves szinten ők mennyivel kevesebbet vinnének haza, ha kormányra kerülne a Tisza.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó. Egy dokumentum szerint Magyar Péterék – kormányzati szerepkörben – eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be.
A kiszivárgott dokumentum szerint
- évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,
- az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,
- míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.
Jelentősen csökkenne az oktatásban dolgozók fizetése
A KSH legfrissebb adatai szerint Békés vármegyében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló oktatásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 683 485 forint, ami 467 567 forint nettó átlagkeresetet jelent.
Így változna a fizetés a Tisza-adó után Békésben
A Békés vármegyei oktatásban dolgozók bruttó 683 485 forintos átlagbérük után jelenleg 102 523 forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben az ágban dolgozó munkavállalók terhei
havi szinten közel 19 ezer, éves szinten több mint 224 ezer forinttal emelkednének meg.
A Tisza-adóval nem csak az oktatásban dolgozók, hanem a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának. Ők a Tisza-adóval éves szinten közel 200 ezer forinttal kevesebbet vihetnek haza.
A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának
Miközben az Orbán-kormány Magyarország eddigi legjelentősebb adóreformját hajtja végre, adókedvezményekkel támogatva a fiatalokat, a családokat, az édesanyákat, a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszert vezetne be, azaz adót emelne. A Tisza-csomagról elmondták véleményüket a Békés vármegyei politikusok is.
Magyar Péterék adóterveiről, a tervezett szja-emelésről, a Tisza-adóról a békéscsabaiak is elmondták véleményüket.
A Tisza-adó valódi, súlyos terheket róna a dolgozók többségére. Egy számláló segítségével megtudhatja, ön mennyit veszítene havonta és évente, ha Magyar Péterék bevezetnék az szja-emelést.
Magyar Péter tűzoltásba kezdett, miután kiderült a terve
Miután kitudódott, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül Magyar Péter tűzoltásba kezdett, s azzal igyekszik csillapítani az országos méretűre duzzadt botrányt, hogy ennek ellenkezőjét hirdeti. Azonban már a rajtkőnél elhasalt: a cáfolatként posztolt, állítólagosan „igazi” adóztatási tervüket a Tisza körüli szakemberek és tanácsadók, sőt a párt prominensei is teljesen hiteltelenítik a nyilvánosan felvállalt álláspontjukkal. Ez ugyanis súlyos adóemelésről szól.
