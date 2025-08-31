Nagyon fájhat a viharsarki pedagógusoknak a Tisza-adó: kimatekoztuk, mennyire

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, alig lenne munkavállaló, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó. Egy dokumentum szerint Magyar Péterék – kormányzati szerepkörben – eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be.

A tanároknak, a Békés vármegyei oktatásban dolgozóknak is nagy terhet jelentene a Tisza-adó. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A kiszivárgott dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,

míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Jelentősen csökkenne az oktatásban dolgozók fizetése

A KSH legfrissebb adatai szerint Békés vármegyében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló oktatásban dolgozók havi bruttó átlagkeresete 683 485 forint, ami 467 567 forint nettó átlagkeresetet jelent.

Így változna a fizetés a Tisza-adó után Békésben

A Békés vármegyei oktatásban dolgozók bruttó 683 485 forintos átlagbérük után jelenleg 102 523 forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben az ágban dolgozó munkavállalók terhei

havi szinten közel 19 ezer, éves szinten több mint 224 ezer forinttal emelkednének meg.

A Tisza-adóval nem csak az oktatásban dolgozók, hanem a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának. Ők a Tisza-adóval éves szinten közel 200 ezer forinttal kevesebbet vihetnek haza.