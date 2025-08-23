augusztus 23., szombat

Testvérvárosi kapcsolat

3 órája

Elkápráztatta a német közönséget a városi kamarakórus

Címkék#Schöneck#Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus#testvérvárosunk#program

Németországi testvérvárosunk, Schöneck meghívásának tettünk eleget múlt héten hétvégén a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórussal közösen – számolt be az útról közösségi oldalán a város polgármestere.

Vincze Attila
Elkápráztatta a német közönséget a városi kamarakórus

Három napos programon vettek részt a gyomaendrődiek a németországi Schöneck városában. Fotó: Toldi Balázs Facebook-oldala

Toldi Balázs Facebook-oldalán azt írta, hogy a három napos program alatt lehetőségük volt oktatási és kulturális együttműködésről beszélni és hasznos városüzemeltetési tapasztalatokat cserélni. Hozzátette: a kamarakórus pedig ismét elkápráztatta a német közönséget.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
