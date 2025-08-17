augusztus 17., vasárnap

Plébániatemplomuk ünnepe

49 perce

A Szent Korona hiteles másolata is megérkezett a jeles napra - videóval, galériával

A szélrózsa minden irányából szapora léptekkel igyekvő embereket láttunk vasárnap délelőtt ennek a településnek a központjában. Egy díszes hintó közelében gyülekeztek. Valaki odasúgta: a Szent Korona hiteles másolatával elindulnak... Mi is velük tartottunk.

Munkatársunktól

Jeles ünnepre készülődtek a nagyszénásiak. A katolikus templom alapkövét 100 évvel ezelőtt helyezték el, 1925. október 18-án. Az akkori szertartás egybeesett az I. világháborús emlékmű, az Őrszem felavatásával is, magas rangú vendéget is fogadhatott a falu, aki nem volt más, mint József főherceg. A lakosság fellobogózta az utcákat, az ablakokat felvirágozta, a vendégeket a falu népe a községháza előtt felállított diadalkapunál fogadta. Akkor a rossz időjárás miatt az alapkőletétel előtti misét nem a templom épülő falai közt, hanem a Hevesi-féle ház folyosóján felállított oltárnál tartották.

A Nagyboldogasszony plébániatemplom alapkőletételének 100 éves jubileumát megünnepelték
A Szent Korona hiteles másolata Nagyszénásra érkezett. A szerző felvétele

A templom történetének 100 éve

Az elhelyezett urnába az alapkőletételt megörökítő okirat, papírpénz, az Orosházi Friss Újság és a Nemzeti Újság egy-egy száma és az Őrszem avatás plakátja került.

És 100 évvel később, 2025. augusztus 17-én, ragyogó nyári napsütésben ünnepelhették meg e jeles dátumot a katolikusok Nagyszénáson. A nagyközségbe érkezett a Szent Korona hiteles másolata, amit Nagyszénás utcáin haladva hintón vittek a Magyar Nemzetőrség kíséretében, dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, elnök-parancsnok vezetésével a hódmezővásárhelyi hagyományőrző egyesület  lovas huszáraival kísérve, fúvószene hangjára a Nagyboldogasszony plébániatemplomig. Az útvonal mentén nagyon sok kíváncsi érdeklődő figyelte a látványos hintós vonulást.

Szent Korona hiteles másolata érkezett

A templomban Perlaki György plébános köszöntötte a Győrből érkezett dr. Pápai Lajos püspököt, a Magyar Nemzetőrség deputációját vezető dr. vitéz Czapáry- Martincsevics Andrást, az önkormányzat tagjait, a Budapestről, Szegedről, Szentesről és sok más településről érkezetteket.

– Nagyboldogasszony ünnep van minden évben. Jubileumi szentév 25 évenként. Ezt szerettük volna most méltóképpen emlékezetessé tenni, településünk lelki életét egy kicsit fölpezsdíteni, megerősíteni. Különösen jelentős nekünk 2025: száz esztendővel ezelőtt tették le a második római katolikus templom alapkövét. Országos ünneppé vált annak idején – emlékezett a plébános a történelmi időkre, az alapkőletétel alkalmára.

Kifejezte hálás köszönetét mindazoknak, akik a Szent Korona hiteles másolatának a megérkezését, ünnepélyes pillanatainak a megélését segítették.

Szentmisét a győri püspök celebrálta

Az ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos győri püspök celebrálta – és hallhatták a részt vevők a homíliáját. A Szent Korona hiteles másolatát ugyanis a Magyar Nemzetőrség őrzi a Győri Nagyboldogasszony Székesegyház Héderváry-kápolnájában.

Az ünnepi szentmisét a Szent Korona hiteles másolatával oltáriszentséges körmenet zárta, majd a szeretetvendégségen felkínálták a Szent Korona országait mintázó ,,országtortát,,.

Szent Korona Nagyszénáson

Fotók: Csete Ilona

 

