A Szent Korona hiteles másolata is megérkezett a jeles napra - videóval, galériával
A szélrózsa minden irányából szapora léptekkel igyekvő embereket láttunk vasárnap délelőtt ennek a településnek a központjában. Egy díszes hintó közelében gyülekeztek. Valaki odasúgta: a Szent Korona hiteles másolatával elindulnak... Mi is velük tartottunk.
Jeles ünnepre készülődtek a nagyszénásiak. A katolikus templom alapkövét 100 évvel ezelőtt helyezték el, 1925. október 18-án. Az akkori szertartás egybeesett az I. világháborús emlékmű, az Őrszem felavatásával is, magas rangú vendéget is fogadhatott a falu, aki nem volt más, mint József főherceg. A lakosság fellobogózta az utcákat, az ablakokat felvirágozta, a vendégeket a falu népe a községháza előtt felállított diadalkapunál fogadta. Akkor a rossz időjárás miatt az alapkőletétel előtti misét nem a templom épülő falai közt, hanem a Hevesi-féle ház folyosóján felállított oltárnál tartották.
A templom történetének 100 éve
Az elhelyezett urnába az alapkőletételt megörökítő okirat, papírpénz, az Orosházi Friss Újság és a Nemzeti Újság egy-egy száma és az Őrszem avatás plakátja került.
És 100 évvel később, 2025. augusztus 17-én, ragyogó nyári napsütésben ünnepelhették meg e jeles dátumot a katolikusok Nagyszénáson. A nagyközségbe érkezett a Szent Korona hiteles másolata, amit Nagyszénás utcáin haladva hintón vittek a Magyar Nemzetőrség kíséretében, dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, elnök-parancsnok vezetésével a hódmezővásárhelyi hagyományőrző egyesület lovas huszáraival kísérve, fúvószene hangjára a Nagyboldogasszony plébániatemplomig. Az útvonal mentén nagyon sok kíváncsi érdeklődő figyelte a látványos hintós vonulást.
Szent Korona hiteles másolata érkezett
A templomban Perlaki György plébános köszöntötte a Győrből érkezett dr. Pápai Lajos püspököt, a Magyar Nemzetőrség deputációját vezető dr. vitéz Czapáry- Martincsevics Andrást, az önkormányzat tagjait, a Budapestről, Szegedről, Szentesről és sok más településről érkezetteket.
– Nagyboldogasszony ünnep van minden évben. Jubileumi szentév 25 évenként. Ezt szerettük volna most méltóképpen emlékezetessé tenni, településünk lelki életét egy kicsit fölpezsdíteni, megerősíteni. Különösen jelentős nekünk 2025: száz esztendővel ezelőtt tették le a második római katolikus templom alapkövét. Országos ünneppé vált annak idején – emlékezett a plébános a történelmi időkre, az alapkőletétel alkalmára.
Kifejezte hálás köszönetét mindazoknak, akik a Szent Korona hiteles másolatának a megérkezését, ünnepélyes pillanatainak a megélését segítették.
Szentmisét a győri püspök celebrálta
Az ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos győri püspök celebrálta – és hallhatták a részt vevők a homíliáját. A Szent Korona hiteles másolatát ugyanis a Magyar Nemzetőrség őrzi a Győri Nagyboldogasszony Székesegyház Héderváry-kápolnájában.
Az ünnepi szentmisét a Szent Korona hiteles másolatával oltáriszentséges körmenet zárta, majd a szeretetvendégségen felkínálták a Szent Korona országait mintázó ,,országtortát,,.
Szent Korona NagyszénásonFotók: Csete Ilona