Összefogással újulhat meg az evangélikus templom

A Nagyszénás–Gádoros Evangélikus Egyházközség sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban. A gádorosi evangélikus templom felújítása összefogással történhet meg. Erről tartottak egyeztetést a helyszínen.

Az evangélikus templom felújítása a cél s hogy megőrizzék örökségüket. Fotó: BMH

A gádorosi evangélikus templom kis kápolnáját teljesen megtöltötték az érdeklődők. Sokan voltak kíváncsiak a bejelentésre, ami miatt Erdős Norbert országgyűlési képviselő, dr. Szilágyi Tibor polgármester és Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese, Nagyszénás-Gádoros Evangélikus Egyházközség helyettes lelkésze közösen meghívták a település lakóit. A vendégeket a Himer család zenéje fogadta.

A templom felújítása pályázati forrásból

Lázár Zsolt köszöntötte a jelenlévőket, majd Erdős Norbertet elmondta: a Magyar Falu Programban számos templom pályázott felújítási támogatásra, a gádorosi evangélikus templom is a nyertesek közé került. Bár az épület állapotával kapcsolatban több probléma is felmerült, a közösség összefogása erős alapot ad a megújuláshoz.

Dr. Szilágyi Tibor polgármester hangsúlyozta: számára is kiemelten fontos a templom felújítása. A katolikus és református templom már jó állapotban van. Most eljött az ideje, hogy az evangélikus templom is méltó módon megújuljon.

Az esperes köszöntötte a megye és a gyülekezet képviseletében megjelent vendégeket: Bacsurné Nagy Ildikó megyei felügyelőt, Keller Erikát, a számvevőszék elnökét, dr. Czinkoczki Mihály másodfelügyelőt és Sovány Pál felügyelőt. Külön köszönetet mondott mindazoknak az önkénteseknek, akik a helyszínen sokat dolgoztak a vendégfogadást megelőzően.

Lázár Zsolt és dr. Szilágyi Tibor a részletekről beszéltek. Fotó: BMH

Kell az összefogás a megújulás folyamatához

A pályázatban elnyert támogatás összege és a szükséges munkák nagysága nincs teljes arányban, de Lázár Zsolt szerint a legfontosabb, hogy a megújulás folyamata elinduljon. Az összefogás és az önkéntes munka révén a támogatásnál nagyobb értékű beruházás is megvalósulhat.

A Mentsük meg a Gádorosi Evangélikus Templomot! – A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! című pályázat 24 millió 85 ezer forint támogatásban részesült.