Összefogás

2 órája

Kiszabadították a temetőt a dzsungel fogságából

Kiket rejt ez a természet által leuralt temető? Mindenki erre volt kíváncsi a faluban. Bozótvágókkal, fűrészekkel, a két kezük erejével láttak a hely kitisztításához. Lássuk, hogy sikerült?

Csete Ilona

Tisztelt gádorosi lakosok, két hét kemény munka, 130 darab kitakarított sír – ezzel a bejegyzéssel adta a falubeliek tudtára a polgármester, hogy a projekt végére értek. Ez a gádorosi temető kiszabadult a természet fogságából.

A temető karbantartása.
Ilyen volt a részben lezárt temető.... Fotó: Facebook

Kiket rejt ez a temető a repkénnyel, borostyánnal, égig érő fákkal, áthatolhatatlan bokrokkal benőtt sok-sok nyughely? Az önkéntesek, a régészek egy részben lezárt temetőben láttak munkához – számoltunk be egy példás önkéntes összefogás hírére a helyszínre érkezve.

Titkok, információk a temető sírjain

Gádoros örömmel fogadta a Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Líbor Csilla kezdeményezését: az egyik részben lezárt temetőjük felméréséhez láttak. Miután kitisztították, összegyűjtötték az ott eltemetettek adatait, amennyire még a sírkövekről az lehetséges volt. Az önkormányzat dolgozóival, a gádorosi önkéntesekkel látványos tempóban haladtak, a projekt július 31-éig tartott.
– Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett benne – írta bejegyzésében a gádorosi polgármester, dr. Szilágyi Tibor.

... és ilyen lett az önkéntesek munkája után. Fotó: Facebook

Gádorosi összefogás

– És köszönet a lehetőségért Líbor Csillának, és a Magyar Nemzeti Múzeumnak, hogy mi lehettünk az elsők, akik ebben a programban részt vehettünk. Lehetőségeink szerint folytatni szeretnénk a lezárt temető rendbetételét, hogy megmentsük az utókornak – írta a polgármester.

 

 

