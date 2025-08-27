Ebben a dél-békési temetőben hatmillió forint fejlesztést végeztek

Nagykamarás temetője megújult – a helyszínen jelentette be a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője.

Erdős Norbert Nagykamaráson járt. Fotó: BMH

– A település korábbi polgármestere, Pelle István kezdeményezésére, hivatali ideje alatt, sikerült támogatást nyernünk a Magyar Falu Programban. A pályázat jóvoltából 5,9 millió forint állt rendelkezésre, amelyből a temető kisebb infrastrukturális fejlesztései valósulhattak meg, valamint kegyeleti koporsóhűtőt is beszereztek – tájékoztatott a politikus közösségi oldalán.

Hozzátette: az útépítés befejeződött, a berendezés is megérkezett, mostantól méltó és kulturált környezetben adhatják meg a tiszteletet szeretteik emlékének.