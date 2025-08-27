augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

2 órája

Ebben a dél-békési temetőben hatmillió forint fejlesztést végeztek

Címkék#Erdős Norbert#Nagykamarás#Magyar Falu Programban#környezet

Ez a temető is megújult, amit a helyszínen jelentett be Erdős Norbert.

Beol.hu

Nagykamarás temetője megújult – a helyszínen jelentette be a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője.

Erdős Norbert Nagykamaráson járt. Fotó: BMH

– A település korábbi polgármestere, Pelle István kezdeményezésére, hivatali ideje alatt, sikerült támogatást nyernünk a Magyar Falu Programban. A pályázat jóvoltából 5,9 millió forint állt rendelkezésre, amelyből a temető kisebb infrastrukturális fejlesztései valósulhattak meg, valamint kegyeleti koporsóhűtőt is beszereztek – tájékoztatott a politikus közösségi oldalán.

Hozzátette: az útépítés befejeződött, a berendezés is megérkezett, mostantól méltó és kulturált környezetben adhatják meg a tiszteletet szeretteik emlékének.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu