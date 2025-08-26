1 órája
Jön a Telekomos leállás, sokan internet nélkül maradhatnak
Ideiglenes szolgáltatáskiesés várható hálózatfejlesztés miatt. Mutatjuk, hogy hol és mikor!
Karbantartás miatt nem lesz internet sem
Fotó: shutterstock.com
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint a helyi áramszolgáltató és a szolgáltató saját hálózatfejlesztési munkái miatt több alkalommal is szünetelhet az internet-, televízió- és telefonszolgáltatás Békéscsabán, valamint Dobozon.
Az alábbi időpontokban fordulhat elő, hogy nem lesz otthon internet, TV és telefon:
- Augusztus 29. 0:00 és 5:00 között: Békéscsaba és Doboz egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)
A Telekom kéri az ügyfeleket, hogy amennyiben a karbantartási időszakot követően is fennáll a hibajelenség, indítsák újra digitális elosztójukat. Ha a hiba továbbra is tapasztalható, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számon jelezhető.
A szolgáltató a munkák okozta kellemetlenségekért elnézést kér, és köszöni az ügyfelek megértését.
