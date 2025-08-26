Jön a Telekomos leállás, sokan internet nélkül maradhatnak

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint a helyi áramszolgáltató és a szolgáltató saját hálózatfejlesztési munkái miatt több alkalommal is szünetelhet az internet-, televízió- és telefonszolgáltatás Békéscsabán, valamint Dobozon.

Az alábbi időpontokban fordulhat elő, hogy nem lesz otthon internet, TV és telefon:

Augusztus 29. 0:00 és 5:00 között: Békéscsaba és Doboz egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

A Telekom kéri az ügyfeleket, hogy amennyiben a karbantartási időszakot követően is fennáll a hibajelenség, indítsák újra digitális elosztójukat. Ha a hiba továbbra is tapasztalható, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számon jelezhető.

A szolgáltató a munkák okozta kellemetlenségekért elnézést kér, és köszöni az ügyfelek megértését.