1 órája
Telefonunk is megsínyli a nyári kánikulát – így védheted meg
Nyáron nemcsak te károsodhatsz az erős napsütés és a kánikula miatt, hanem a telefonod is könnyen túlmelegedhet. A telefon túlmelegedése pedig nemcsak bosszantó, de veszélyes is lehet.
Forróság, napon felejtett telefon, lassulás, kikapcsolás, sőt akár végleges károsodás is – ismerős? Nyáron nemcsak a mi tűrőképességünket teszi próbára a hőség, hanem a eszközeinkét is is. A telefon túlmelegedése nemcsak kellemetlen, de komoly veszélyt is jelenthet a működésére és élettartamára.
Hogyan előzzük meg a telefon túlmelegedését a hőségben?
A kánikulában nemcsak mi szenvedünk, hanem okos eszközeink is könnyen felmelegedhetnek, és kár keletkezhet bennük – írja az origo.hu. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni.
1. Ne takard le a telefont
A legtöbb modern készülék passzív hűtésű: a hőt a burkolaton keresztül vezetik el. Ha például egy zárt táskába tesszük vagy textillel borítjuk, megakadályozzuk a légáramlást, ami felgyorsítja a felmelegedést. Kerüljük a zárt és hőszigetelő tokokat extrém hőségben is.
2. Kerüljük az autóban való töltést erős napsütésben
Az autó belseje gyorsan túlmelegedhet, így töltés közben a készülék könnyen károsodhat. Ha mégis kell tölteni: parkolj árnyékban, vagy használd a légkondit rajta.
3. Állítsuk alacsonyabbra a kijelző fényerejét
A maximális fényerő jelentősen növeli a hőtermelést. A környezeti fényhez illeszkedő automata fényerőszabályzó vagy alacsony kézi beállítás csökkenti a hőterhelést és az akkumulátor igénybevételét.
4. Tartsuk árnyékban a telefont
A közvetlen napsugárzás gyorsan felmelegíti a készüléket. Ha kint tartózkodunk, keressünk árnyékos helyet, használjunk megfelelő tokot, és soha ne hagyjuk a telefont az autó szélvédőjén vagy ülésein.
5. Figyeljük a készülék hőmérsékletét
Sok okostelefon jelez, ha túlmelegszik. Ilyen esetben azonnal kapcsoljuk ki, helyezzük árnyékba, és hagyjuk lehűlni – ne használjuk, amíg biztonságosan le nem hűlt.
Mit tegyünk, ha már túlmelegedett a telefon?
Azonnali reakciók
- Helyezd árnyékba, de ne takard le – ez még több hőt zárhat köré
- Ne tedd hűtőbe vagy fagyasztóba: a gyors hőmérsékletváltozás károsít
- Használj ventilátort vagy légáramlást, vegyük le a tokot, zárjuk be az alkalmazásokat
- Kapcsoljuk repülőgépes módba vagy alacsony fogyasztású módba – így csökkenthető a belső energiafelhasználás.
Ha nagyon meleg
- Ebben az esetben inkább teljesen kapcsold ki a telefont. Bár sok készülék automatikusan kikapcsol túlmelegedés esetén, előfordulhat, hogy ez nem történik meg – jobb megelőzni a problémát, mint új akkumulátort vagy telefont vásárolni.
Magad és a telefonod érdekében egy kis előrelátással, megfelelő használattal a hőségben is megőrizhető a készülék épsége és működőképessége.