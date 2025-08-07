augusztus 7., csütörtök

Túlmelegedés

1 órája

Telefonunk is megsínyli a nyári kánikulát – így védheted meg

Nyáron nemcsak te károsodhatsz az erős napsütés és a kánikula miatt, hanem a telefonod is könnyen túlmelegedhet. A telefon túlmelegedése pedig nemcsak bosszantó, de veszélyes is lehet.

Beol.hu

Forróság, napon felejtett telefon, lassulás, kikapcsolás, sőt akár végleges károsodás is – ismerős? Nyáron nemcsak a mi tűrőképességünket teszi próbára a hőség, hanem a eszközeinkét is is. A telefon túlmelegedése nemcsak kellemetlen, de komoly veszélyt is jelenthet a működésére és élettartamára.

A telefon túlmelegedése megrövidíti a készülék időtartamát
A telefon túlmelegedése könnyen kárt tehet a készülékben Forrás: shutterstock

Hogyan előzzük meg a telefon túlmelegedését a hőségben?

A kánikulában nemcsak mi szenvedünk, hanem okos eszközeink is könnyen felmelegedhetnek, és kár keletkezhet bennük – írja az origo.hu. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni.

1. Ne takard le a telefont

A legtöbb modern készülék passzív hűtésű: a hőt a burkolaton keresztül vezetik el. Ha például egy zárt táskába tesszük vagy textillel borítjuk, megakadályozzuk a légáramlást, ami felgyorsítja a felmelegedést. Kerüljük a zárt és hőszigetelő tokokat extrém hőségben is.

2. Kerüljük az autóban való töltést erős napsütésben

Az autó belseje gyorsan túlmelegedhet, így töltés közben a készülék könnyen károsodhat. Ha mégis kell tölteni: parkolj árnyékban, vagy használd a légkondit rajta.

3. Állítsuk alacsonyabbra a kijelző fényerejét

A maximális fényerő jelentősen növeli a hőtermelést. A környezeti fényhez illeszkedő automata fényerőszabályzó vagy alacsony kézi beállítás csökkenti a hőterhelést és az akkumulátor igénybevételét.

4. Tartsuk árnyékban a telefont

A közvetlen napsugárzás gyorsan felmelegíti a készüléket. Ha kint tartózkodunk, keressünk árnyékos helyet, használjunk megfelelő tokot, és soha ne hagyjuk a telefont az autó szélvédőjén vagy ülésein.

5. Figyeljük a készülék hőmérsékletét

Sok okostelefon jelez, ha túlmelegszik. Ilyen esetben azonnal kapcsoljuk ki, helyezzük árnyékba, és hagyjuk lehűlni – ne használjuk, amíg biztonságosan le nem hűlt.

Mit tegyünk, ha már túlmelegedett a telefon?

Azonnali reakciók

  • Helyezd árnyékba, de ne takard le – ez még több hőt zárhat köré
  • Ne tedd hűtőbe vagy fagyasztóba: a gyors hőmérsékletváltozás károsít
  • Használj ventilátort vagy légáramlást, vegyük le a tokot, zárjuk be az alkalmazásokat
  • Kapcsoljuk repülőgépes módba vagy alacsony fogyasztású módba – így csökkenthető a belső energiafelhasználás.

Ha nagyon meleg

  • Ebben az esetben inkább teljesen kapcsold ki a telefont. Bár sok készülék automatikusan kikapcsol túlmelegedés esetén, előfordulhat, hogy ez nem történik meg – jobb megelőzni a problémát, mint új akkumulátort vagy telefont vásárolni.

Magad és a telefonod érdekében egy kis előrelátással, megfelelő használattal a hőségben is megőrizhető a készülék épsége és működőképessége.

 

