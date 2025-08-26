Eltűnt egy tehén – megrázták a várost a történtek

Szokatlan felhívásról jelent meg egy kép a népszerű közösségi oldalon. A bejegyzés szerint egy tehén nem ment haza a legelőről. Az állat egyik különleges ismertetőjegye, hogy bal farán olvashatatlan a bélyegző. A megmosolyogtató esetet, ami egy régi Csabai Napilapban jelent meg, Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke osztotta meg oldalán.

Eltűnt tehenet is kerestek a Csabai Napilap segítségével