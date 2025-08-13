augusztus 13., szerda

Újabb fejlesztésnek valósulnak meg Tarhoson

Tarhos 6 millió forintos támogatásban részesült a Versenyképes Járások Program keretében – közölte Facebook-oldalán Kónya István térségi tanácsnok.

Papp Gábor
Újabb fejlesztésnek valósulnak meg Tarhoson

Kürti Sándor polgármester, Kónya István és Szilágyi Anikó alpolgármester.

Mint kiemelte, a beruházás során fejlesztik a térfigyelő kamerarendszert a közbiztonság erősítése érdekében. Emellett új eszközöket szereznek be a közterületek és önkormányzati földutak karbantartásához, ezzel is segítve a mindennapi munkát.

Kónya István hangsúlyozta, ezek a – Versenyképes Járások Program keretében biztosított támogatásokkal megvalósuló – fejlesztések hozzájárulnak a település rendezettségéhez, biztonságához és hosszú távú fejlődéséhez.

 

 

 

