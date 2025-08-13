Újabb fejlesztésnek valósulnak meg Tarhoson

Mint kiemelte, a beruházás során fejlesztik a térfigyelő kamerarendszert a közbiztonság erősítése érdekében. Emellett új eszközöket szereznek be a közterületek és önkormányzati földutak karbantartásához, ezzel is segítve a mindennapi munkát.

Kónya István hangsúlyozta, ezek a – Versenyképes Járások Program keretében biztosított támogatásokkal megvalósuló – fejlesztések hozzájárulnak a település rendezettségéhez, biztonságához és hosszú távú fejlődéséhez.