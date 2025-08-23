Immár az osztálytermekben várnak a diákokra a tankönyvek

Az iskolákban már beindult az élet, igaz, a tanévkezdésre még várni kell, így a diákok még élvezik a nyári szünet utolsó napjait. A 2025/2026-os tanév szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik és 2026. június 19-én, pénteken ér véget, vagyis a diákok összesen 181 tanítási nappal számolhatnak. A tankönyvosztással kapcsolatban nincs pontos időpont, persze arra is fény derült.

Bár az iskolákban már beindult az élet, a tanévkezdésre és a tankönyvosztásra egy pár napot még várni kell Képen Kára Péter Imre és Füleki Zsuzsa. Fotó: Beol.hu

Közel 100 ezer tankönyvet rendeltek a Békéscsabai Tankerületi Központ iskolái

– Közel 11 ezren tanulnak abban a 32 köznevelési intézményben, amelyek a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működnek. A békéscsabai, mezőkovácsházi, orosházi és szarvasi járásban lévő intézmények a 2025/2026-os tanévre összesen közel 100 ezer, egészen pontosan 98 ezer 623 tankönyvet rendeltek – ismertették a Békéscsabai Tankerületi Központnál.

Ingyen kapnak tankönyveket az általános és középiskolás diákok

Hangsúlyozták, hogy a korábbi rendszerrel ellentétben jelentősen csökkentették a családok tanévkezdéshez kapcsolódó anyagi terheit, ugyanis az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden általános és középiskolásnak. A magas színvonalon elkészített tankönyvekkel pedig egyenlő esélyt biztosítanak a diákok számára a tanuláshoz.

A tankönyvosztásról értesítést küldenek az intézmények

A legtöbb intézményben augusztus végén, illetve a tanév első napján vehetik át a tankönyveket a tanulók, valamint a szülők. A tankönyvosztással kapcsolatos pontos időpontról a KRÉTA-rendszeren keresztül előzetes értesítést küldenek az iskolák.

A Békéscsabai Tankerületi Központnál ismertették azt is, hogy egy nagyszabású projektnek köszönhetően az előző tanévben 5.-től 12. évfolyamig minden diák számára biztosítottak tanulói notebookot, és ez a következő tanévtől sem változik.

Négy raklapon érkeztek a tankönyvek, embermagasságig tele volt a könyvtár

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolába 8489 tankönyvet rendeltek, és négy raklapon mind meg is érkezett rendben pár héttel ezelőtt – mondta Jeneiné Borzán Éva, az intézmény igazgatóhelyettese, hozzátéve, hogy a könyvtárba pakolták be a tankönyveket, amelyek majdnem embermagasságig értek.