Tanévkezdés

9 perce

Immár az osztálytermekben várnak a diákokra a tankönyvek

Címkék#Békéscsabai Tankerületi Központ#tankönyv#kötetek#iskola

Nagyban készülnek az iskolák a tanévkezdésre. A legtöbb intézményben immár az osztálytermekben sorakoznak a tankönyvek, várva a diákokra. A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában lesett be a Beol.hu az iskolakezdés, a tankönyvosztás előtti pillanatokba.

Licska Balázs

Az iskolákban már beindult az élet, igaz, a tanévkezdésre még várni kell, így a diákok még élvezik a nyári szünet utolsó napjait. A 2025/2026-os tanév szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik és 2026. június 19-én, pénteken ér véget, vagyis a diákok összesen 181 tanítási nappal számolhatnak. A tankönyvosztással kapcsolatban nincs pontos időpont, persze arra is fény derült.

A tankönyvosztásról értesítést küldenek az intézmények
Bár az iskolákban már beindult az élet, a tanévkezdésre és a tankönyvosztásra egy pár napot még várni kell Képen Kára Péter Imre és Füleki Zsuzsa. Fotó: Beol.hu

Közel 100 ezer tankönyvet rendeltek a Békéscsabai Tankerületi Központ iskolái

– Közel 11 ezren tanulnak abban a 32 köznevelési intézményben, amelyek a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működnek. A békéscsabai, mezőkovácsházi, orosházi és szarvasi járásban lévő intézmények a 2025/2026-os tanévre összesen közel 100 ezer, egészen pontosan 98 ezer 623 tankönyvet rendeltek – ismertették a Békéscsabai Tankerületi Központnál. 

Ingyen kapnak tankönyveket az általános és középiskolás diákok

Hangsúlyozták, hogy a korábbi rendszerrel ellentétben jelentősen csökkentették a családok tanévkezdéshez kapcsolódó anyagi terheit, ugyanis az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden általános és középiskolásnak. A magas színvonalon elkészített tankönyvekkel pedig egyenlő esélyt biztosítanak a diákok számára a tanuláshoz.

A tankönyvosztásról értesítést küldenek az intézmények

A legtöbb intézményben augusztus végén, illetve a tanév első napján vehetik át a tankönyveket a tanulók, valamint a szülők. A tankönyvosztással kapcsolatos pontos időpontról a KRÉTA-rendszeren keresztül előzetes értesítést küldenek az iskolák.

A Békéscsabai Tankerületi Központnál ismertették azt is, hogy egy nagyszabású projektnek köszönhetően az előző tanévben 5.-től 12. évfolyamig minden diák számára biztosítottak tanulói notebookot, és ez a következő tanévtől sem változik.

Négy raklapon érkeztek a tankönyvek, embermagasságig tele volt a könyvtár

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolába 8489 tankönyvet rendeltek, és négy raklapon mind meg is érkezett rendben pár héttel ezelőtt – mondta Jeneiné Borzán Éva, az intézmény igazgatóhelyettese, hozzátéve, hogy a könyvtárba pakolták be a tankönyveket, amelyek majdnem embermagasságig értek.

Immár az osztálytermekben vannak a kötetek, várva a tanulókra

A két tankönyvfelelős, Kára Péter Imre és Füleki Zsuzsa pedig a lista alapján, tételesen átvette a tankönyveket, amelyek immár az osztálytermekben várnak a tanulókra. Az intézményben összesen 582-en tanulnak 24 osztályban, tehát volt munka bőven, a pakolásban diákok is segítettek. A tankönyvosztásra a hagyományoknak megfelelően, valamint az egyszerűséget szem előtt tartva az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében kerítenek sort.

Egyedül az angolkönyvek maradtak a könyvtárban, szép színesek

Egy elsős és egy negyedikes osztályteremben megmutatták, hogy milyen tankönyvekkel találkozhatnak majd a tanulók a következő tanévben, szépen felhalmozva sorakoztak a magyar, a matematika és az ének-zene kötetek is az asztalon. Érdekesség, hogy az angolkönyveket egyelőre nem szortírozták ki az osztályok számára, a piros, a kék, a zöld és a sárga színben pompázó kötetek egyelőre a könyvtárban várakoznak, bevetésre készen.

Így alakul a 2025/2026-os tanév rendje

A 2025/2026-os tanév tehát szeptember 1-jén kezdődik és 2026. június 19-én ér véget. Közben lesznek azért pauzák:

  • az őszi szünetnél az utolsó tanítási nap október 22., az első tanítási nap november 3.,
  • a téli szünetnél az utolsó tanítási nap december 19., az első tanítási nap január 5.,
  • a tavaszi szünetnél az utolsó tanítási nap április 1., az első tanítási nap április 13.

 

 

