Tanévkezdés

1 órája

A tankönyv mellé, ha kell, tanszercsomagot is adtak a Lencsési suliban

Bár a tanév szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, sorban érkeztek a gyerekek és szüleik a békéscsabai suliba. A Lencsési Általános Iskola ugyanis csütörtökre időzítette a tankönyvosztást. Azoknak, akiknek szükséges, nemcsak tankönyveket, hanem ingyenes tanszercsomagot is biztosítottak.

Licska Balázs

A Lencsési Általános Iskola igazgatója, Vida András elmondta: a tankönyvek rendben, a rendelésnek megfelelően megérkeztek hetekkel ezelőtt. A következő, 2025/2026-os tanévben nagyjából 650-en tanulnak majd az intézményben, számukra 9 ezer tankönyvet igényeltek. Külön termekbe pakolták az alsós és a felsős évfolyamok köteteit, ahol aztán azokat évfolyamonként és osztályonként szintén különválogatták. Így a csütörtökre meghirdetett tankönyvosztás fennakadás nélkül zajlott: pipálták azok neveit, akik immár megérkeztek a friss, illatos kötetekért. 

Tankönyvosztás a Lencsési Általános Iskolában
A Lencsési Általános Iskolában csütörtökre időzítették a tankönyvosztást. Fotó: Bencsik Ádám

Volt olyan diák, aki egyedül, más szüleivel érkezett a tankönyvosztásra 

Az alsós gyermekek jellemzően a szüleikkel közösen érkeztek, míg a felsősök többsége immár egyedül jött, hogy hazavigye a tankönyveket, amelyeket aztán a hétfői, szeptember 1-jei tanévkezdésre be is tudnak csomagolni. Az igazgató szerint ezzel is hangolódhatnak a tanulók.

Ingyenes tanszercsomagot is adtak annak, akinek szükséges

A Lencsési Általános Iskolában nem csak tankönyveket osztottak csütörtökön. Azoknak, akiknek a leginkább szükséges, ingyenes tanszercsomagokat is biztosítottak, az életkoruknak, az évfolyamuknak megfelelően. Erre egy európai uniós, a Klebelsberg Központ által megvalósuló projekt ad lehetőséget. Vida András hangsúlyozta, hogy ez tényleg nagy segítséget jelent a családoknak, hiszen – bár a tankönyvek ingyenesek – a tanévkezdés így is jelent némi kiadást. A tanszerek mellett lehet, hogy iskolatáskát is kell vásárolni, és le kell cserélni a kinőtt testnevelés-felszerelést.

Azoknak, akiknek leginkább szükséges, ingyenes tanszercsomagot is biztosítottak. Fotó: Bencsik Ádám

Mindent adtak, ami kell a következő tanév folyamán

A Beol.hu belepillantott egy elsős ingyenes tanszercsomagba. Van benne többek között

  • vonalas, négyzetrácsos és sima füzet,
  • felszerelt tolltartó,
  • grafitceruza, postairón, színes ceruza,
  • ragasztó, olló, vonalzó,
  • ecset, ecsettál, vízfesték,
  • írólap, rajzlap,
  • tisztasági csomag és diákigazolvány-tartó,

tehát a pakkok összeállítói valóban figyelembe vették az adott évfolyam követelményeit.

 

 

