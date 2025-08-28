A tankönyv mellé, ha kell, tanszercsomagot is adtak a Lencsési suliban

A Lencsési Általános Iskola igazgatója, Vida András elmondta: a tankönyvek rendben, a rendelésnek megfelelően megérkeztek hetekkel ezelőtt. A következő, 2025/2026-os tanévben nagyjából 650-en tanulnak majd az intézményben, számukra 9 ezer tankönyvet igényeltek. Külön termekbe pakolták az alsós és a felsős évfolyamok köteteit, ahol aztán azokat évfolyamonként és osztályonként szintén különválogatták. Így a csütörtökre meghirdetett tankönyvosztás fennakadás nélkül zajlott: pipálták azok neveit, akik immár megérkeztek a friss, illatos kötetekért.

A Lencsési Általános Iskolában csütörtökre időzítették a tankönyvosztást. Fotó: Bencsik Ádám

Volt olyan diák, aki egyedül, más szüleivel érkezett a tankönyvosztásra

Az alsós gyermekek jellemzően a szüleikkel közösen érkeztek, míg a felsősök többsége immár egyedül jött, hogy hazavigye a tankönyveket, amelyeket aztán a hétfői, szeptember 1-jei tanévkezdésre be is tudnak csomagolni. Az igazgató szerint ezzel is hangolódhatnak a tanulók.

Ingyenes tanszercsomagot is adtak annak, akinek szükséges

A Lencsési Általános Iskolában nem csak tankönyveket osztottak csütörtökön. Azoknak, akiknek a leginkább szükséges, ingyenes tanszercsomagokat is biztosítottak, az életkoruknak, az évfolyamuknak megfelelően. Erre egy európai uniós, a Klebelsberg Központ által megvalósuló projekt ad lehetőséget. Vida András hangsúlyozta, hogy ez tényleg nagy segítséget jelent a családoknak, hiszen – bár a tankönyvek ingyenesek – a tanévkezdés így is jelent némi kiadást. A tanszerek mellett lehet, hogy iskolatáskát is kell vásárolni, és le kell cserélni a kinőtt testnevelés-felszerelést.

Azoknak, akiknek leginkább szükséges, ingyenes tanszercsomagot is biztosítottak. Fotó: Bencsik Ádám

Mindent adtak, ami kell a következő tanév folyamán

A Beol.hu belepillantott egy elsős ingyenes tanszercsomagba. Van benne többek között

vonalas, négyzetrácsos és sima füzet,

felszerelt tolltartó,

grafitceruza, postairón, színes ceruza,

ragasztó, olló, vonalzó,

ecset, ecsettál, vízfesték,

írólap, rajzlap,

tisztasági csomag és diákigazolvány-tartó,

tehát a pakkok összeállítói valóban figyelembe vették az adott évfolyam követelményeit.