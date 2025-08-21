Videón a történelmi Tankcsapda-koncert: még sosem léptek fel ebben a városban - galériával

Az eseményről a Tankcsapda külön is beszámolt Facebook-oldalán. A Tankcsapda történetében először Mezőberényben – írták. Fejes Tamás, a Tankcsapda frontembere is külön írt Facebookján a koncertről. „Mezőberény ez fantasztikus volt. Rengeteg ember, nagyon jó buli. Hálásak vagyunk mindenért, a szíves vendéglátás és a kaja emlékezetes marad” – írta a csapat dobosa.

A Tankcsapda óriási érdeklődés mellett tartott koncertet Mezőberényben.

Forrás: Orlai ház

A Tankcsapda rajongóknak is bejött a koncert

A mezőberényi Orlai ház is színes fotóösszeállítást tett közzé a koncertről, amelyre teljesen megtöltötték a teret a rajongók Lukács Lászlóék fellépésére. A csapat a Berényi Napok sztárfellépője volt, és mint korábban írtuk, először játszottak a városban.