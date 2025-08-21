augusztus 21., csütörtök

Először

59 perce

Videón a történelmi Tankcsapda-koncert: még sosem léptek fel ebben a városban - galériával

Címkék#Orlai ház#koncert#frontember

Óriási érdeklődés mellett tartott nagy sikerű koncertet hazánk egyik legnépszerűbb zenekara szerdán este a Békés vármegyei városban. A Tankcsapda, történetében először játszott Mezőberényben.

Papp Gábor

Az eseményről a Tankcsapda külön is beszámolt Facebook-oldalán. A Tankcsapda történetében először Mezőberényben – írták. Fejes Tamás, a Tankcsapda frontembere is külön írt Facebookján a koncertről. „Mezőberény ez fantasztikus volt. Rengeteg ember, nagyon jó buli. Hálásak vagyunk mindenért, a szíves vendéglátás és a kaja emlékezetes marad” – írta a csapat dobosa.

A Tankcsapda rajongóknak is bejött a koncert
A Tankcsapda óriási érdeklődés mellett tartott koncertet Mezőberényben. 
Forrás: Orlai ház

A Tankcsapda rajongóknak is bejött a koncert

A mezőberényi Orlai ház is színes fotóösszeállítást tett közzé a koncertről, amelyre teljesen megtöltötték a teret a rajongók Lukács Lászlóék fellépésére. A csapat a Berényi Napok sztárfellépője volt, és mint korábban írtuk, először játszottak a városban.

A Tankcsapda, történetében először játszott Mezőberényben

Fotók: Orlai ház

A Tankcsapda zenekar Facebook-oldalára is folyamatosan érkeznek a pozitív kommentek a közönségtől.

„Nagyon jó koncert volt. Két gitárral brutál jól szólt. Köszi Tankcsapda.” „Hatalmas buli volt. Köszönjük.” „Szuper volt! Az első Csapda bulim 93-ban volt Gyulán haverokkal…, most meg tök szolidan a családdal ott hátul figyeltem.” „Nagyon szuper volt! Nagyon vártam. Már sokadik koncertem s sose hoztok csalódást! Várom a dévaványait nagyon!! Tudjátok e űberelni?” „Egy élmény volt, hála” – írták a hozzászólók.


 


 

 

