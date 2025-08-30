El sem kezdődött a tanév, de rögtön felavatták a műfüves pályát – galériával, videóval

Szeptember 1-jétől immár csak emlék lesz a nyár, tartogat azonban izgalmakat a 2025/2026-os tanév is – mondta a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségén Baji Anna főigazgató. Emlékeztetett, hogy az előző tanévben milyen sikereket értek el a futballista és a kézilabdás tehetségek. A mozgás örömét ezentúl is élvezhetik a diákok, az Aktív Iskola Program révén lesz mód az aktív kikapcsolódásra, a közös mozgásra. Ezt segíti az a műfüves pálya is, amely komoly összefogás révén került a Dózsa György utcai telephely udvarára.

Macsári József, Teleki-Szávai Krisztina, Baji Anna és Kónya István adta át a műfüves pályát a Tildy Zoltán általános iskola tanévnyitó ünnepségén. Fotó: Licska Balázs

Az összefogás eredménye a műfüves pálya

Az összefogás nagyszerű eredményének nevezte a műfüves pályát Macsári József, Szeghalom polgármestere. A tanévnyitó ünnepségen külön szólt

az első osztályosokhoz, akiket mindenben segítenek a szüleik és a pedagógusaik,

a nyolcadik osztályosokhoz, akik fontos, a jövőt meghatározó döntés előtt állnak,

a szülőkhöz, akik biztonságos, szeretetteljes közegbe engedhetik gyermekeiket,

a pedagógusokhoz, akiknek köszönet jár a türelemért, a kitartásért, a szeretetért.

Komoly fejlesztések zajlottak a Tildy Zoltán általános iskolában

Az elmúlt tanévben a diákok nagyszerű sikereket értek el – jelezte Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, és azt kívánta, hogy legyenek a most következő tanévben is eredményesek a tanulók. Hangsúlyozta, mindenki tehetséges valamiben. Kiemelte, hogy a Gyulai Tankerületi Központ felkészítette a fenntartásában lévő intézményeket, voltak eszközbeszerzések saját és pályázati forrásokból is. Szeghalmon, a Tildy Zoltán általános iskola épületében az elmúlt időszakban saját forrásból, 8 millió forint értékben elektromos felújítás zajlott, illetve kormányzati támogatásból, 104 millió forint révén a fűtési rendszert korszerűsítették.

Csodák születnek, ha a szavakat tettek is követik

Egy felmerült igényt követően határozott döntés született – mondta Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka, aki a Dózsa György utcai telephely udvarán kialakított műfüves pályát az összefogás szimbólumának nevezte. Kiemelte, hogy ha nemcsak szavak vannak, hanem azokat tettek is követik, akkor csodák születnek.