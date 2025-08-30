2 órája
El sem kezdődött a tanév, de rögtön felavatták a műfüves pályát – galériával, videóval
Különleges módon kezdődött meg a 2025/2026-os tanév Szeghalmon. A Tildy Zoltán általános iskola Dózsa György utcai telephelyén műfüves pályát avattak, amelyet rögtön birtokba is vettek a futballista tehetségek a pénteki tanévnyitó ünnepséget követően. Az ugyancsak rendhagyó, hogy milyen összefogás révén került ide a műfüves pálya.
Szeptember 1-jétől immár csak emlék lesz a nyár, tartogat azonban izgalmakat a 2025/2026-os tanév is – mondta a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségén Baji Anna főigazgató. Emlékeztetett, hogy az előző tanévben milyen sikereket értek el a futballista és a kézilabdás tehetségek. A mozgás örömét ezentúl is élvezhetik a diákok, az Aktív Iskola Program révén lesz mód az aktív kikapcsolódásra, a közös mozgásra. Ezt segíti az a műfüves pálya is, amely komoly összefogás révén került a Dózsa György utcai telephely udvarára.
Az összefogás eredménye a műfüves pálya
Az összefogás nagyszerű eredményének nevezte a műfüves pályát Macsári József, Szeghalom polgármestere. A tanévnyitó ünnepségen külön szólt
- az első osztályosokhoz, akiket mindenben segítenek a szüleik és a pedagógusaik,
- a nyolcadik osztályosokhoz, akik fontos, a jövőt meghatározó döntés előtt állnak,
- a szülőkhöz, akik biztonságos, szeretetteljes közegbe engedhetik gyermekeiket,
- a pedagógusokhoz, akiknek köszönet jár a türelemért, a kitartásért, a szeretetért.
Komoly fejlesztések zajlottak a Tildy Zoltán általános iskolában
Az elmúlt tanévben a diákok nagyszerű sikereket értek el – jelezte Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, és azt kívánta, hogy legyenek a most következő tanévben is eredményesek a tanulók. Hangsúlyozta, mindenki tehetséges valamiben. Kiemelte, hogy a Gyulai Tankerületi Központ felkészítette a fenntartásában lévő intézményeket, voltak eszközbeszerzések saját és pályázati forrásokból is. Szeghalmon, a Tildy Zoltán általános iskola épületében az elmúlt időszakban saját forrásból, 8 millió forint értékben elektromos felújítás zajlott, illetve kormányzati támogatásból, 104 millió forint révén a fűtési rendszert korszerűsítették.
Csodák születnek, ha a szavakat tettek is követik
Egy felmerült igényt követően határozott döntés született – mondta Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka, aki a Dózsa György utcai telephely udvarán kialakított műfüves pályát az összefogás szimbólumának nevezte. Kiemelte, hogy ha nemcsak szavak vannak, hanem azokat tettek is követik, akkor csodák születnek.
A Tildy Zoltán általános iskola Dózsa György utcai telephelyén műfüves pályát avattakFotók: Licska Balázs
Fontos bejelentést tettek a tanévnyitó ünnepségen
Emlékeztetett, hogy Macsári József polgármesterrel 15 éve dolgoznak közösen Szeghalom sikeréért, mindent megtesznek azért, hogy forrásokat, fejlesztéseket hozzanak a városba. Át is nyújtott a városvezetőnek egy támogatási döntésről szóló dokumentumot, miszerint Szeghalomra a Versenyképes Járások Program keretében 72 millió forintos támogatás érkezik.
Ezer négyzetméternyi műfű érkezett Gyuláról Szeghalomra
Kónya István elmondta, hogy Gyulán, a városi sporttelepen felújították a műfüves pályát. A Gyulasport Nonprofit Kft. telephelyén deponálták le az elbontott, használt, ám kiváló minőségű műfüvet. Kapott több megkeresést, hogy ezt más településeken tudnák hasznosítani, így került tavaly a méhkeréki általános iskola udvarára, míg most a Tildy Zoltán általános iskola Dózsa György utcai telephelyére nagyjából 1000 négyzetméternyi műfű.
Az eddiginél jobb körülmények várnak a diákokra
A Gyulai Tankerületi Központ, Szeghalom és a Gyulasport Nonprofit Kft. összefogásával sikerült megteremteni az ehhez szükséges feltételeket, ő pedig a folyamatban Gyula alpolgármestereként és a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnokaként koordináló szerepet töltött be. Hangsúlyozta, hogy a korábbinál lényegesen jobb körülmények között mozoghatnak a diákok, és megjegyezte, hogy Szeghalom a Gyulasport számára fontos bázist jelent.
Rögtön birtokba is vették a terepet a mazsorettes lányok és a futballista fiúk
A műfüves pályát Macsári József, Szeghalom polgármestere, Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Baji Anna, a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója és Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka adta át. Ezt követően Macsári József és Kónya István végezte el a kezdőrúgást, majd a Szeghalmi Mazsorett Együttes kiválóságai, illetve futballista tehetségek vették birtokba a terepet.