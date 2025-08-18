augusztus 18., hétfő

Rászoruló családok

Most kérhetünk tanévkezdési támogatást Békéscsabán

Segítik a rászoruló családokat Békéscsabán. Szarvas Péter polgármester közölte, hogy milyen esetekben igényelhető a tanévkezdési támogatás.

Most kérhetünk tanévkezdési támogatást Békéscsabán

Tanévkezdési támogatással segítik a rászoruló békéscsabai családokat.

A békéscsabai önkormányzat ebben az évben 2 millió forintot különített el tanévkezdési támogatásra. A rászoruló családok gyermekenként 15 ezer forintot kaphatnak, ha a fiatal

  • alapfokú vagy középfokú tanulmányait végzi,
  • vagy megkezdi első évfolyamon, nappali tagozaton a felsőfokú tanulmányait;

továbbá megfelel egyéb feltételeknek is.

A helyi rendelet szerint tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha  az egy főre jutó jövedelem

  • a családban nem éri el a 72 960 forintot,
  • gyermeket egyedül nevelő szülő esetében pedig a 80 085 forintot. 

A tanévkezdési támogatás augusztus 15-e és szeptember 30-a között igényelhető – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy bővebb információt a szociálpolitikai osztályon nyújtanak.

 

 

 

