59 perce
Most kérhetünk tanévkezdési támogatást Békéscsabán
Segítik a rászoruló családokat Békéscsabán. Szarvas Péter polgármester közölte, hogy milyen esetekben igényelhető a tanévkezdési támogatás.
Tanévkezdési támogatással segítik a rászoruló békéscsabai családokat.
Forrás: Facebook
A békéscsabai önkormányzat ebben az évben 2 millió forintot különített el tanévkezdési támogatásra. A rászoruló családok gyermekenként 15 ezer forintot kaphatnak, ha a fiatal
- alapfokú vagy középfokú tanulmányait végzi,
- vagy megkezdi első évfolyamon, nappali tagozaton a felsőfokú tanulmányait;
továbbá megfelel egyéb feltételeknek is.
A helyi rendelet szerint tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem
- a családban nem éri el a 72 960 forintot,
- gyermeket egyedül nevelő szülő esetében pedig a 80 085 forintot.
A tanévkezdési támogatás augusztus 15-e és szeptember 30-a között igényelhető – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy bővebb információt a szociálpolitikai osztályon nyújtanak.
Itt készül a világ legjobb halászleve, ezt ismét bizonyították - galériával