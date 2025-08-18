Most kérhetünk tanévkezdési támogatást Békéscsabán

A békéscsabai önkormányzat ebben az évben 2 millió forintot különített el tanévkezdési támogatásra. A rászoruló családok gyermekenként 15 ezer forintot kaphatnak, ha a fiatal

alapfokú vagy középfokú tanulmányait végzi,

vagy megkezdi első évfolyamon, nappali tagozaton a felsőfokú tanulmányait;

továbbá megfelel egyéb feltételeknek is.

A helyi rendelet szerint tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha az egy főre jutó jövedelem

a családban nem éri el a 72 960 forintot,

gyermeket egyedül nevelő szülő esetében pedig a 80 085 forintot.

A tanévkezdési támogatás augusztus 15-e és szeptember 30-a között igényelhető – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy bővebb információt a szociálpolitikai osztályon nyújtanak.